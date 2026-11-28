SİNOP'UN ULAŞIM ALTYAPISINA 131,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında başlatılan bölünmüş yol seferberliği kapsamında Türkiye'nin ulaşım altyapısının yenilendiğini, Sinop'un da bu yatırımlardan önemli ölçüde yararlandığını söyledi.

Son 24 yılda Sinop'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 131,5 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini açıklayan Uraloğlu, kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 2003 yılında 4 kilometreyken 130 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 3 kilometreden 254 kilometreye yükseltildiğini belirten Uraloğlu, Sinop'un coğrafi koşulları nedeniyle ulaşımı zorlaştıran dar ve virajlı yolların yerine daha güvenli ve konforlu yollar inşa edildiğini ifade etti.

Sinop'ta 2003 yılında hiç tünel bulunmadığını hatırlatan Uraloğlu, bugüne kadar toplam 12,8 kilometre uzunluğunda 10 tünelin hizmete açıldığını kaydetti. Köprü yatırımlarına da değinen Uraloğlu, 2003 yılında 1.100 metre uzunluğunda 21 köprü bulunduğunu, bugün ise toplam 11 kilometre uzunluğunda 93 köprünün hizmet verdiğini aktardı. Sinop'ta 8 önemli karayolu projesinin yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.