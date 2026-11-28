Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop'ta Boyabat Çevre Yolu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, projenin bölge ulaşımına sağlayacağı katkılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ulaşım koridorunun önemli bir halkası olan Boyabat Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.
Bakan Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu'nun açılışının ardından Türkeli Şehir Geçişi'nin de hizmete sunulacağını belirterek Sinop'a aynı gün içerisinde iki önemli karayolu projesi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Türkiye genelinde ulaşım yatırımlarının sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, bu yıl Kırkdilim Tünelleri, Yalova-Armutlu Yolu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ve Erzurum'daki Dallıkavak Tünelleri gibi önemli projelerin tamamlanarak hizmete açıldığını bildirdi. Çamlıbel Tüneli'nin yapım çalışmalarına da başlandığını aktaran Uraloğlu, yıl sonuna kadar Malatya Çevre Yolu, Geminbeli Tüneli, Konya Çevre Yolu, Alacabel Tüneli, Van Güzeldere Tüneli ve Çamlık Viyadüğü, Siirt Eruh-Fındık Yolu tünelleri ile Şırnak-Çukurca Yolu Ortabağ Tüneli'nin de hizmete sunulmasının hedeflendiğini belirtti.
SİNOP'UN ULAŞIM ALTYAPISINA 131,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Bakan Uraloğlu, 2002 yılında başlatılan bölünmüş yol seferberliği kapsamında Türkiye'nin ulaşım altyapısının yenilendiğini, Sinop'un da bu yatırımlardan önemli ölçüde yararlandığını söyledi.
Son 24 yılda Sinop'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 131,5 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini açıklayan Uraloğlu, kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 2003 yılında 4 kilometreyken 130 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.
Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 3 kilometreden 254 kilometreye yükseltildiğini belirten Uraloğlu, Sinop'un coğrafi koşulları nedeniyle ulaşımı zorlaştıran dar ve virajlı yolların yerine daha güvenli ve konforlu yollar inşa edildiğini ifade etti.
Sinop'ta 2003 yılında hiç tünel bulunmadığını hatırlatan Uraloğlu, bugüne kadar toplam 12,8 kilometre uzunluğunda 10 tünelin hizmete açıldığını kaydetti. Köprü yatırımlarına da değinen Uraloğlu, 2003 yılında 1.100 metre uzunluğunda 21 köprü bulunduğunu, bugün ise toplam 11 kilometre uzunluğunda 93 köprünün hizmet verdiğini aktardı. Sinop'ta 8 önemli karayolu projesinin yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
BOYABAT GEÇİŞİ 20 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA DÜŞTÜ
Boyabat'ın Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum illerini birbirine bağlayan karayolu koridorlarının kavşak noktasında bulunduğunu belirten Uraloğlu, ilçenin şehir içi trafiğinin yanı sıra yoğun şehirlerarası trafik yükü taşıdığına dikkati çekti.
Özellikle ağır taşıtların ve transit trafiğin yoğun olduğu saatlerde ilçe merkezindeki ulaşımın zorlaştığını ve seyahat sürelerinin uzadığını ifade eden Uraloğlu, bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla 8,7 kilometre uzunluğundaki Boyabat Çevre Yolu'nun bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edildiğini söyledi.
Proje kapsamında 67 metre uzunluğunda 2 farklı seviyeli kavşak ile toplam 4,2 kilometre bağlantı yolu yapıldığını belirten Uraloğlu, çevre yoluyla şehirlerarası transit trafiğin ilçe merkezi dışına çıkarıldığını kaydetti.
Yeni yolun hizmete girmesiyle şehir içi ve transit trafiğin birbirinden ayrıldığını aktaran Uraloğlu, ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun, gürültünün ve egzoz kaynaklı hava kirliliğinin azalacağını, yol ve yaya güvenliğinin de artacağını ifade etti.
BOYABAT ÇEVRE YOLU YILDA 434 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK
Boyabat Çevre Yolu'nun sağlayacağı ekonomik ve çevresel kazanımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yoğun saatlerde 20 dakikayı bulan Boyabat geçişinin 5 dakikaya indirildiğini açıkladı.
Proje sayesinde yıllık 381 milyon lira zamandan, 53 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 434 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirten Uraloğlu, karbon salımının da yılda 2 bin 500 ton azaltılacağını bildirdi.
Çevre yolunun yalnızca ilçe merkezindeki trafiği rahatlatmakla kalmayacağını, Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşım standardını da yükselteceğini ifade eden Uraloğlu, projenin bölgesel yük taşımacılığını daha hızlı ve ekonomik hale getirerek Boyabat'ın üretimine, ticaretine ve Sinop'un ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.
SİNOP HAVALİMANI'NDA YOLCU SAYISI 116 BİNİ AŞTI
Sinop'un havayolu ulaşımına yönelik yatırımlarına da değinen Uraloğlu, 2002 yılı öncesinde sivil hava ulaşımına kapatılan Sinop Havalimanı'nın bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 15 Temmuz 2008'de yeniden hizmete açıldığını hatırlattı.
Artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 12 bin 695 metrekare büyüklüğünde ve yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasının 2017 yılında hizmete sunulduğunu belirten Uraloğlu, havalimanındaki yolcu trafiğinin 2008 yılında 14 bin 464 iken 2025 yılında 116 binin üzerine çıktığını bildirdi.
Sinop ile İstanbul arasında haftalık karşılıklı 6 uçak seferi gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, kentin diğer şehirlerle ve dünyayla bağlantısını güçlendiren havayolu ulaşımını geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.
SİNOP'UN BALIKÇILIK VE KIYI ALTYAPISINA YATIRIMLAR SÜRÜYOR
Sinop'un denizcilik ve balıkçılık potansiyeline de dikkat çeken Uraloğlu, balıkçıların teknelerini olumsuz hava koşullarından koruyabilmeleri için denizcilik ve kıyı altyapısı yatırımlarına önem verdiklerini belirtti.
Bu kapsamda Sinop Demirciköy Balıkçı Barınağı İkmal İnşası'nın tamamlandığını bildiren Uraloğlu, Ayancık Çayağazı Koruma Mahmuzu ile Sinop Alaeddin Şahin Caddesi Kıyı Koruma çalışmalarının da bitirildiğini ifade etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sinop Rıhtım ve Karakolu'nun inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, Ayancık Motor İskelesi'nin onarımı ve uzatılmasına yönelik uygulama projesi hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.
Sinop'un doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını koruyarak ulaşım imkânlarını geliştirmeye devam edeceklerini belirten Uraloğlu, kentin ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyecek projelerin hayata geçirileceğini söyledi.
Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu'nun yapımında emeği geçen yüklenici firmalara ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek projenin Boyabat, Sinop ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.