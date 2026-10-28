Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye’nin demiryolu ağında büyük dönüşüm: 667 kilometrelik hat yenilenecek! İhale 22 Aralık’ta

PROJE DÖRT AYRI KESİMDEN OLUŞUYOR

Projenin Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars ve kars Gürcistan Sınır olmak üzere dört ayrı kesimde yürütüleceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Divriği'den Kars sınıra uzanan mevcut hattın altyapı ve üstyapısını rehabilite ederek elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars'a kadar olan etapların ihalesini 22 Aralık'ta gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte yakın zamanda İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile ihalesini gerçekleştirdiğimiz Kars'tan Gürcistan Sınırına kadar demiryolu hattının (BTK) ikinci hattının yapımı ile elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını ETMİC projesi ile tamamlamış olacağız." dedi.