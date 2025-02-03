Bakan Uraloğlu açıkladı: Ulaşım olmadan ticaret olmaz

ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 282 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE YATIRIM

İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nün hayata geçmesiyle otoyol güzergahı üzerindeki OSB sayısının kısa sürede neredeyse ikiye katlanmasını örnek veren Uraloğlu, "Bu noktada ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle de son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüleri gibi mega projeleri hayata geçirdik. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanları ve yüksek hızlı demir yolu hatlarıyla donattık ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık." diye konuştu.

"ORTA KORİDOR'UN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye'de çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek üzere de çok ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Türkiye olarak; Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan Zengezur Koridoru'na kadar birçok projeyle Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz üzere Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı demiryolu taşımacılığına yeni bir yön vermiştir. Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridor ile Orta Koridor üzerindeki taşımacılık rotalarına alternatif bir seçenek sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi için de çalışmalara devam ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2 bin 92 kilometre demiryolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, bin 923 kilometre karayolu koridoru içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık. Bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı öngörüyoruz. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz."

"MARKAYA YATIRIM YAPAN İŞLETMECİLER KAZANIYOR"

Uluslararası ticarette diğer önemli hususların kaliteli üretim, inovasyon ve markalaşma olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Günümüzün insanları artık her şeyin en iyisini, en kalitelisini arıyor. Bu nedenle markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler, girişimciler kazanıyor. Şunu demek istiyorum, Trabzon'umuzda bin bir çeşit ürün var ama bunları üretirken markalaşmaya da önem vermemiz gerekiyor. Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. Yeter ki sizler kaliteli, markalı ürünler üretin." diye konuştu.