Bakan Uraloğlu: "Bingöl'de 9 önemli proje devam ediyor"

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Teşkilat ve Basın Buluşması"nda konuşan Uraloğlu, Bingöl'de devam eden 9 önemli projenin olduğunu belirterek, "Ülkemizin hiçbir bölgesi ihmal edilmedi. 2002 yılında Bingöl'de sadece 5 kilometre bölünmüş yol vardı, bugün bu rakam 238 kilometreye ulaştı. Ayrıca 188 kilometre sıcak asfalt yol, 62 köprü ve 3,5 kilometre uzunluğunda tünel inşa ettik. Halen devam eden 9 kara yolu projemizle bölgeyi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Bingöl, Her Zaman AK Parti'ye Destek Verdi"

Bingöl'ün her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye güçlü destek verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bingöl'ün bu kararlı duruşu bize güç veriyor. 2013 yılında açılan Bingöl Havaalanı'nda yıllık 175 bin yolcu kapasitesine ulaşıldı. Demir yolları ve hava yolları projeleriyle kentin gelişimi devam edecek" ifadelerini kullandı.

Genç Viyadüğü'nde İncelemeler: "Yıllık 104 Milyon Lira Tasarruf Sağlandı"

Uraloğlu, Bingöl-Diyarbakır kara yolundaki Genç Viyadüğü'nde incelemelerde bulunarak, projenin tamamlandığını belirtti. Viyadük sayesinde trafik sıkışıklığının ortadan kalktığını vurgulayan Uraloğlu, "2,5 kilometrelik trafik sıkışıklığını gidererek 43 kilometrelik yolu 40,5 kilometreye düşürdük. Yıllık 104 milyon lira tasarruf ve 2641 ton karbon emisyonu azaltımı sağladık" dedi.

"Her Kesim İçin Özgürlükler Genişliyor"

Bingöl Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ardından STK'lar ve iş dünyası ile buluştu. Türkiye'nin küresel bir umut ışığı haline geldiğini belirterek, "Yıllardır ihmal edilen hak ve özgürlükler tek tek teslim ediliyor. Türkiye, sadece kendi halkı için değil, dünya genelindeki mağdurların da haklarını cesaretle savunuyor" dedi.

"Yedi Düvel, Birliğimizi Bozmaya Çalışıyor"

Terörle mücadeleye de değinen Bakan Uraloğlu, "PKK, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütleri, milli irademizi zayıflatmaya çalışsa da başarılı olamadılar. Türkiye yükselmeye ve güçlenmeye devam edecek" diye konuştu.

"Darbe Anayasası ile Bu İş Yürümez"

Yeni anayasa çalışmalarına dikkat çeken Uraloğlu, "AK Parti olarak Ekim ayından itibaren kongre sürecini başlatacağız. Darbe anayasasıyla artık bu işler yürümez, yeni bir anayasayla sivil siyasetin alanını genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.