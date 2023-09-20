Bakan Uraloğlu, Cezayir’e gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, 21- 22 Eylül'deki Cezayir ziyaretinde çeşitli temaslarda bulunacak. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Cezayir Ulaştırma Bakanı Youcef Cherfa ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, iki ülke arasında artan ticaret hacmi ve ekonomik ilişkilere paralel olarak taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, Bakanlıklar arasında müzakereleri devam eden denizcilik ve uluslararası kara yolu taşımacılığı anlaşmalarının yanı sıra Demiryolu Sektöründe İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı görüşmelerinin sonlandırılarak önümüzdeki dönemde imzalanması hedefleniyor. Görüşmede ayrıca, Cezayir ile ulaştırma koridorları bağlamındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.



Bakan Uraloğlu, daha sonra Cezayir Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Ahmed Badani ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasında balıkçı gemileri inşası alanında iş birliği konuları ele alınacak. Uraloğlu, programının devamında, Cezayir'in ihtiyaç duyduğu liman ve demir yolu başta olmak üzere önemli altyapı projeleri ve bu konuda iki ülke arasında kurulabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Cezayir Bayındırlık ve Temel Altyapı Bakanı Sayın Lakhdar Rakhroukh ile bir araya gelecek. Ziyaretin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Cezayir'in ilgili bakanlıkları arasında sürdürülen ilişkilerde önemli mesafeler katedilmesine ve stratejik ortaklık aşamasında olan iki ülke ilişkilerinin karşılıklı fayda prensibi ile ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor. İki ülke arasındaki iş birliklerine öncülük etmek amacıyla görüşmelerde bulunacak olan Bakan Uraloğlu, Türk iş insanları, Cezayirli kamu ve özel şirket temsilcileri ile bir toplantı da gerçekleştirecek.