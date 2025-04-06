Bakan Uraloğlu: Demir yollarında 2053 hedefi yaklaşık 28 bin 500 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden projenin Yenikent Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin, başkentin sanayi, lojistik ve kent içi ulaşım altyapısını güçlendirecek stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, bu hattın, Ankara'da hem yolcu hem de yük taşımacılığında büyük bir dönüşümün kapısını aralayacağını söyledi.

Uraloğlu, projenin 16 kilometrelik güzergahı kapsadığını belirterek, "Projemiz Sincan'dan başlayıp Yenikent'e uzanan 12 kilometrelik Başkentray Banliyö Hattı'nı ve Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını kapsıyor. Sincan-Yenikent güzergahında yeni çift hatlı demir yolu yapıyoruz ve bu hatta 'OSB', 'Yenikent-1' ve 'Yenikent-2' adında üç yeni istasyon kuruyoruz. Böylece Başkentray Banliyö Hattı'nı Yenikent'e kadar uzatmış olacağız." diye konuştu.

"YILDA YAKLAŞIK 4,5 MİLYON TON YÜK TAŞIYACAĞIZ"

Proje tamamlandığında Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. OSB ve Yenikent'e entegre edeceklerini bildiren Uraloğlu, Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir toplu taşımayla metropol sistemine bağlayacaklarını anlattı.

Uraloğlu, aynı zamanda Kazan Soda tesislerine bağlayacakları iltisak hattı sayesinde yılda yaklaşık 4,5 milyon ton yük taşıyacaklarını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazan Soda Fabrikası'nda üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız. Ayrıca, şu anda tırlarla taşınan soda külünü demir yoluna kaydırarak karbon emisyonunun azalmasına da katkı sağlayacağız. Projemiz sadece ulaşım kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sağlayacak. Ülkemizin uluslararası pazarlara erişimini hızlandıracak çok kıymetli bir adım olacak."

Projenin altyapı işlerinde yüzde 85, üstyapı çalışmalarında da yüzde 44'lük ilerleme kaydettiklerini aktaran Uraloğlu, proje kapsamında inşa ettikleri 2 bin 239 metre uzunluğundaki 11 aç-kapa tünelindeki işlerin tamamına yakının bitirildiğini, toplam 408 metre uzunluğundaki 4 köprünün yüzde 88'lik kısmın tamamlandığını anlattı.

"2027 YILI BAŞINDA AÇILACAK"

Uraloğlu, üstyapı için ihtiyaç olan 3 bin 560 ton rayın 3 bin 467 tonunu sahaya sevk ettiklerini bildirerek, bu rayları KARDEMİR'den temin ettiklerini söyledi.

Sahada 268 personel ve 127 makineyle 7 gün 24 saat aralıksız çalışıldığına işaret eden Uraloğlu, "Proje genelinde şu anda yaklaşık yüzde 90'lık fiziki ilerleme kaydettik. Tüm bu ilerlemeler ışığında, işlerimizi bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Sinyalizasyon ihalesine de yine bu yıl içerisinde çıkacağız. Tüm güzergahın sinyalli ve elektrikli olarak banliyö yolcu ve yük trafiğine açılmasını ise 2027 yılı başında planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, aynı zamanda Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları birçok projenin yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kırıkkale'den Çorum'a uzanacak demir yolu hattının ihalesini yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini bildiren Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de gündemlerinde bulunduğunu söyledi.

Uraloğlu, söz konusu hattın 344 kilometre uzunluğunda olacağını, saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerle Ankara ve İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya indirilmesinin planlandığını söyledi.

"DEMİR YOLLARINDA 2053 HEDEFİ YAKLAŞIK 28 BİN 500 KİLOMETRE"

Böylelikle 250 kilometre olan demir yolu işletmeciliği hızını 350 kilometreye çıkararak süper hızlı treni inşa edeceklerini anlatan Uraloğlu, Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı Projesi kapsamında Dünya Bankası ile yaptıkları görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktardı.

Uraloğlu, bu projenin de ihalesini yaparak çalışmalara başlayacaklarını aktararak, "Bu çalışmalarla mevcut demir yolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. 2053 hedeflerimiz yaklaşık 28 bin 500 kilometredir." diye konuştu.

Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Hattı ile Türkiye'nin bir prestij projesinin daha başarıyla tamamlanacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Kimin ne düşündüğüne bakmadan, ülkemize hizmet ediyoruz. Bunu yaparken milletimizin bize emanet ettiği her bir kuruşa sahip çıkıp, çalmadan, çırpmadan doğru yatırım yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda proje, hem Yenikent bölgesindeki vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu bir toplu taşıma imkanı sunacak hem de Kazan Soda tesislerinin lojistik kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Aynı zamanda, kara yolundan demir yoluna geçişle karbon emisyonlarının azalması, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adım olacak."