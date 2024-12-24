Bakan Uraloğlu duyurdu: 1.7 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu sözlerine, bugün Balıkesir'de yaşanan patlamadan dolayı hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Bakan Uraloğlu, küreselleşen dünyada ulaştırma koridorları ve transit taşımacılığın ekonomik kalkınmanın, küresel ticaretin ve ülkeler arası iş birliğinin omurgasını oluşturduğunu kaydetti. Uraloğlu, "Özellikle ticaretin hızlandığı, sınırların aşıldığı bu dönemde, ulaştırma koridorları kıtalar arası bağların güçlenmesini, transit taşımacılık ise lojistik verimliliğin artmasını sağlamaktadır. Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir aktör olmayı hedeflemektedir." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE 4 SAAT UÇUŞ MESAFESİNDE 67 ÜLKENİN MERKEZİNDE"

Ulaştırma sektörünün bu vizyonun en kritik taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Bildiğimiz üzere Türkiye, 4 saatlik bir uçuş ile yaklaşık 1,5 Milyar insanın yaşadığı ve Dünya Bankası verilerine göre toplam 51,2 Trilyon Dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip 67 ülkenin merkezindedir. Bu konumumuzu güçlendirecek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan Zengezur Koridoru'na kadar birçok projeyle Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.