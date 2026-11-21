OSMANELİ–BURSA HATTINDA TEKNİK TESTLER BAŞLADI

Bakan Uraloğlu, Osmaneli–Bursa kesiminde yürütülen test çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Eylül–Ekim döneminde yol geometrisi ölçümleri ile statik katener ölçümlerini tamamladık. Ekim ayında sinyalizasyon güç sistemi testlerine başladık. Kasım ayında ise katener sıcak rodaj testlerini gerçekleştiriyoruz. Yine bu ay içerisinde dinamik ivmelenme testleri ile dinamik katener ölçümlerini yapacağız." açıklamasında bulundu.

Test çalışmalarının devam edeceğini belirten Uraloğlu, "İlerleyen süreçte sinyalizasyon konkordans testleri ile Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve demiryolu mobil haberleşme sistemi (GSM-R) testlerini gerçekleştireceğiz. Osmaneli–Bursa hattımız ile Ankara–İstanbul Hızlı Tren hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız." dedi.

Uraloğlu, testlerin hattın güvenli şekilde işletmeye alınması açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Testlerle hattımızın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol ederek işletmeye hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.