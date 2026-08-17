Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı! 772 milyon TL tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin hizmete alınmasıyla Doğu Karadeniz'de ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirtti.
Çamlıhemşin Tünelli Geçişi ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerinden oluşan 2 kilometrelik yol kesiminin hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, öğleden sonra ise İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son parçasının tamamlanacağını söyledi.
Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yılda Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.
2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağının 30 bin 120 kilometreye çıkarıldığını belirten Uraloğlu, otoyol ağının da 3 bin 796 kilometreye ulaştığını söyledi. Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, toplam köprü sayısının 10 bin 239'a, köprülerin toplam uzunluğunun ise 830 kilometreye ulaştığını kaydetti.
Uraloğlu, 80 yılda yalnızca 50 kilometre tünel inşa edilirken, son 24 yılda tünel uzunluğunun yaklaşık 17 kat artırılarak 878 kilometreye çıkarıldığını ifade etti.
ÇAMLIHEMŞİN-AYDER YOLUNUN UZUNLUĞU 39,5 KİLOMETRE
Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu projesi kapsamında inşa edildiğini belirten Uraloğlu, projenin 36,5 kilometrelik ana güzergâha sahip olduğunu söyledi.
Projenin Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçtiğini ve Ayder mevkisinde sonlandığını belirten Uraloğlu, Tunca Kavşağı'ndan Tunca Beldesi'ne bağlantı sağlayan 3 kilometrelik yolun da projeye dahil olduğunu ve toplam uzunluğun 39,5 kilometreye ulaştığını bildirdi.
Proje kapsamında 955 metre uzunluğunda Çamlıhemşin Tüneli, 2 bin 265 metre uzunluğunda Hala Tüneli ve 450 metre uzunluğunda Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam 3 bin 670 metre uzunluğunda üç tek tüp tünel bulunduğunu belirten Uraloğlu, ayrıca toplam uzunlukları 345 metre olan 5 köprünün yer aldığını söyledi.
Daha önce Ayder mevkisindeki yaklaşık 8 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını hatırlatan Uraloğlu, bugün hizmete alınan kesimle birlikte projenin toplam 10 kilometresinin tamamlandığını açıkladı.
HEDEF YIL SONUNA KADAR 7 KİLOMETRELİK KESİMİ TAMAMLAMAK
Uraloğlu, Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarının tamamlandığını, Hala-2 Tüneli'nde ise kazı destekleme çalışmalarının bitirildiğini ve kemer betonu imalatlarının sürdüğünü belirtti.
Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Uraloğlu, projenin bölgenin ulaşım altyapısını önemli ölçüde güçlendireceğini söyledi.
ÇAMLIHEMŞİN-AYDER YOLUNDA YILLIK 772 MİLYON LİRA TASARRUF
Çamlıhemşin-Ayder yolunun, yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Ayder Yaylası'na ulaşım açısından önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, proje tamamlandığında mevcut yola göre 1,5 kilometrelik kısalma sağlanacağını belirtti.
Uraloğlu, seyahat süresinin 20 dakika azalacağını, zamandan yıllık 675 milyon lira, akaryakıttan ise 97 milyon lira olmak üzere toplam 772 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.
Projenin ayrıca yıllık karbon emisyonunu 4 bin 800 ton azaltacağını belirten Uraloğlu, yolun Rize ve Ayder'in doğal dokusunun korunmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.
Uraloğlu, daha hızlı ve güvenli ulaşım sayesinde turistlerin bölgede daha fazla zaman geçireceğini, bunun da turizm çeşitliliğine, bölge ekonomisine, yeni yatırımlara ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi.
RİZE'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 226 MİLYAR LİRA YATIRIM
Rize'nin hızla gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı ile Karadeniz'in önemli lojistik üslerinden biri haline geleceğini belirten Uraloğlu, son 24 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 226 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.
2002 yılına kadar Rize'de yalnızca 12 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu belirten Uraloğlu, 175 kilometre yeni bölünmüş yol yaparak toplam uzunluğu 187 kilometreye çıkardıklarını söyledi.
Kentte BSK kaplamalı yol uzunluğunun da 12 kilometreden 387 kilometreye yükseltildiğini aktaran Uraloğlu; Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 Tünelleri ile Salarha Tüneli gibi önemli projelerin tamamlandığını kaydetti.
Uraloğlu, İyidere-İkizdere, Kendirli, Güneysu-Başköy, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu ve Handüzü Yolu'nun da aralarında bulunduğu 16 karayolu projesinin devam ettiğini bildirdi.
İYİDERE LOJİSTİK LİMANI İÇİN KRİTİK AŞAMA
İyidere Lojistik Limanı'nın Rize'nin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, limanın Doğu Karadeniz, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumuyla önemli bir lojistik merkez olacağını söyledi.
Uraloğlu, gün içinde düzenlenecek programda İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son parçasının tamamlanacağını açıkladı.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 4,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışından bu yana yaklaşık 4,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, havalimanının pist aydınlatma sisteminin CAT-2 seviyesine yükseltildiğini söyledi.
Bu sayede daha düşük görüş mesafelerinde ve gece saatlerinde uçakların iniş yapabilmesinin mümkün hale geldiğini belirten Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'ndan iç hatlarda İstanbul, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Adnan Menderes ve Antalya'ya haftalık 85 sefer düzenlendiğini aktardı.
Dış hatlarda ise Riyad, Cidde, Medine, Hofuf ve El Jouf'a haftalık toplam 11 sefer gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, uçuş ağının yeni noktalarla genişlemeye devam ettiğini ifade etti.
Uraloğlu, konuşmasının sonunda Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek projenin Rize, Çamlıhemşin ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.