Bakan Uraloğlu duyurdu: Çamlıhemşin Tüneli hizmete açıldı! 772 milyon TL tasarruf sağlanacak

ÇAMLIHEMŞİN-AYDER YOLUNDA YILLIK 772 MİLYON LİRA TASARRUF

Çamlıhemşin-Ayder yolunun, yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Ayder Yaylası'na ulaşım açısından önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, proje tamamlandığında mevcut yola göre 1,5 kilometrelik kısalma sağlanacağını belirtti.

Uraloğlu, seyahat süresinin 20 dakika azalacağını, zamandan yıllık 675 milyon lira, akaryakıttan ise 97 milyon lira olmak üzere toplam 772 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Projenin ayrıca yıllık karbon emisyonunu 4 bin 800 ton azaltacağını belirten Uraloğlu, yolun Rize ve Ayder'in doğal dokusunun korunmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, daha hızlı ve güvenli ulaşım sayesinde turistlerin bölgede daha fazla zaman geçireceğini, bunun da turizm çeşitliliğine, bölge ekonomisine, yeni yatırımlara ve istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

RİZE'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 226 MİLYAR LİRA YATIRIM

Rize'nin hızla gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı ile Karadeniz'in önemli lojistik üslerinden biri haline geleceğini belirten Uraloğlu, son 24 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 226 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

2002 yılına kadar Rize'de yalnızca 12 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu belirten Uraloğlu, 175 kilometre yeni bölünmüş yol yaparak toplam uzunluğu 187 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Kentte BSK kaplamalı yol uzunluğunun da 12 kilometreden 387 kilometreye yükseltildiğini aktaran Uraloğlu; Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık-2 Tünelleri ile Salarha Tüneli gibi önemli projelerin tamamlandığını kaydetti.

Uraloğlu, İyidere-İkizdere, Kendirli, Güneysu-Başköy, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu ve Handüzü Yolu'nun da aralarında bulunduğu 16 karayolu projesinin devam ettiğini bildirdi.