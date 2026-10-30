Bakan Uraloğlu duyurdu: Dallıkavak Tüneli yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 5 dakikaya düşecek

"8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK"

Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselttiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergâhın yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, "Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergâhı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız." dedi.