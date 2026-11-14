Bakan Uraloğlu duyurdu! Gaziantep’e 177 milyar TL’lik ulaşım yatırımı: Yıllık 201 milyon TL tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nizip'te; Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış Yolu'nu hizmete açtı. Uraloğlu, Gaziantep'in Anadolu'nun kadim ticaret yollarının üzerinde, tarımdan sanayiye, gıdadan tekstile, makineden plastiğe uzanan zengin üretim yelpazesiyleTürkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Uraloğlu, "Nizip ise bu bereketin ve hareketliliğin önemli duraklarından biridir." ifadesini kullandı.

GAZİANTEP'İN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 177 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM

Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Gaziantep'in stratejik konumunu daha da güçlendirmek, çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın ve tüm hemşerilerimizin daha güvenli, konforlu ve ekonomik seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 177 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 476 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 462 kilometreye yükselttik. Gaziantep'i; Kahramanmaraş'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya ve Hatay'a bölünmüş yollar ile bağladık. Nurdağı – İslahiye Yolu, Sakçagözü Geçişi, Gaziantep – Yavuzeli – Araban Yolu, Yeşil Vadi ve Beykent Köprülü Kavşakları, Dutlu Köprülü Kavşağı, Gaziantep – Kilis Yolu, Gaziantep – Şanlıurfa Otoyolu (Gaziantep Çevre Yolu Kesimi), Başpınar Organize Sanayi Köprülü Kavşağı, Gaziantep – Kilis Devlet Yolu Üniversite Köprülü Kavşağı ve Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı gibi önemli karayolu projelerini hizmete sunduk"