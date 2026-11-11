Bakan Uraloğlu duyurdu! Her bilet bir fidan kampanyası tamamlandı: 12 milyonu aşkın fidan dikilecek

Hızlı trenlerin çevre dostu ulaşımın önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, demiryolu taşımacılığının karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağladığını belirtti. Uraloğlu, "Vatandaşlarımız hızlı trenlerimizi tercih ederek hem güvenli ve konforlu seyahat etti hem de çevrenin korunmasına katkı sundu. Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyamızla bu çevreci tercihi daha da anlamlı hale getirdik. Milyonlarca yolculuğu, gelecek nesillere bırakacağımız yeşil mirasın bir parçasına dönüştürüyoruz." açıklamasında bulundu.