Bakan Uraloğlu duyurdu: Konya’da trafiği rahatlatacak proje! Seyahat süresi 24 dakika kısalacak

"2. KISIMIN TAMAMLANMASIYLA SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKA KISALACAK"

Konya Çevre Yolu'nun 46,1 kilometrelik 2. kısımın tamamlanmasıyla elde edilecek kazanımlara da değinen Uraloğlu, "2. kısımın tamamının hizmete girmesiyle seyahat süresini mevcut yola göre 40 dakika kısaltacağız. Yıllık 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 3 milyar 78 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 42 bin 303 ton azaltacağız." açıklamasında bulundu.