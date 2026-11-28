TURİSTİK ERZURUM-KARS BÖLGESEL TRENİ'NE YOĞUN İLGİ

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin ilk kez 2023 yılında seferlerine başladığını belirten Bakan Uraloğlu, "2023 yılından bu yana düzenlediğimiz seferlerde 14 bin 550 yolcumuzu ağırladık. Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini demiryoluyla keşfetme imkânı sunduğumuz trenimizle yeni sezonda da yolcularımıza keyifli bir seyahat deneyimi yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör