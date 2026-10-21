Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye’den Tanzanya’ya 100 yük vagonu ihracatı

100 YÜK VAGONU SİVAS'TA ÜRETİLECEK

Tanzanya'ya ihraç edilecek Sggmrs tipi 100 yük vagonunun TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde üretileceğini bildiren Uraloğlu, "Yerli ve millî imkânlarla üreteceğimiz vagonlarımızı Tanzanya'nın demir yolu taşımacılığında kullanılmak üzere ihraç edeceğiz. Böylece Sivas'taki üretim kapasitemizi ihracata yönelik olarak da değerlendirmiş olacağız." dedi.