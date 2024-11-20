Bakan Uraloğlu: Elektrikli trenleri ve lokomotifleri geliştiriyoruz

"ŞEHİRLERDEKİ NET SIFIR EMİSYON HEDEFLERİNE ULAŞMALIYIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma sektöründe hem yerel hem de küresel anlamda yapılanları ve yapılacakları takip ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Öncelikle şehirlerdeki net sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması lazım. 2053 Türkiye Net Sıfır Emisyon Hedefimizi gerçekleştirmek için şehirlerimizde elektrikli kara taşıtlarının kullanımından metrolara kadar her türlü planlamayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanımını teşvik etme amacıyla şehirlerde düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Elbette, bu düzenlemeler mutlaka belli altyapıları gerektiriyor. Bunları da teşvik ediyoruz. Hem yerel yönetimlerle beraber altyapılarını planlıyoruz hem de merkezi hükümet ve Bakanlık olarak da bunları üst perdeden koordine ederek gerekli teşvikleri altyapıları sağlamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

"58 HAVALİMANIMIZIN 50 TANESİ KARBON SERTİFİKASI ALMIŞ DURUMDA"

Dünya ticaretine yöne veren limanlarda ve hava meydanlarında da karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalardan bahseden Uraloğlu, "Gemilerin fosil yakıt dışındaki yakıtları kullanması anlamında yeni gemiler üretiyoruz. Türkiye'de 58 havalimanımızın 50 tanesi karbon sertifikası almış durumda. Bu da dünyada yüksek oranlardan bir tanesi. Ülkemiz bulunduğu bulunduğu konumda 67 ülkenin sadece 4 saatlik bir uçuşla gidebileceği noktada bulunuyor. Bu da yaklaşık 1,5 milyar insana erişimi sağlıyor. Sadece bu coğrafyada yaklaşık 51 trilyon dolarlık gayri safi milli hasıla ve yıllık 12 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Dünyayı global olarak düşündüğümüzde ve Koridorların gerek deniz tarafından gerek kara tarafından ticarette çok büyük öneminin olduğunu biliyoruz. Biz de bu noktada kendi üzerimize ülkemize ne görev düşüyorsa komşularımızla coğrafyamızla beraber bunları yapma noktasında gayretlerimiz var." dedi.

"ÜLKEMİZDE ELEKTRİKLİ TRENLERİ VE LOKOMOTİFLERİ GELİŞTİRİYORUZ"

Türkiye'nin Çin'den başlayarak Londra'ya kadar uzanan Orta Koridor'un bir parçası olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu koridorun daha nasıl geliştirilebileceğini; elektrikli trenlerin, lokomotiflerin nasıl kullanılması gerektiğini; bunu nasıl geliştirebileceğimizi bu vesileyle biz konuşuyoruz. Buradaki kapasiteler önümüzdeki süreç içerisinde artacaktır ve dizel ya da fosil yakıtlı lokomotiflerin emisyon salınımı artacaktır. Bu noktada gayret ediyoruz ki ülkemizde elektrikli trenleri ve lokomotifleri geliştiriyoruz. Kendimiz üretmeye başladık; bu anlamda iş birlikleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.