Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı, 3’üncü pistine kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda, kapasite artırma çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Şantiye alanını dolaşan Bakan Uraloğlu, projenin detaylarını anlatıp, önceki yıllarda mevcut havalimanının 20 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye yükseltildiğini belirterek, "Ancak Ankara'ya hava ulaşımı hususunda öylesine büyük bir talep var ki bu kapasite de Esenboğa Havalimanı için yetersiz kamıştır. Bu gerçeği istatistikler de göstermektedir. Bu nedenle Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi, vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Havacılık sektörünün, 2019 yılına kadar her yıl rekor artışlarla büyüdüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ancak 2020 yılı, pandemi nedeniyle ulaşım faaliyetlerinin durduğu, 2021 yılı da salgın etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalktığı bir yıl oldu. 2021 yılında Esenboğa Havalimanı'nda iç ve dış hatlar toplamında yaklaşık 67 bin uçuş trafiği gerçekleşti ve 7 milyonun üstünde yolcu ağırlandı. 2022 yılında ağırlanan yolcu sayısı, yaklaşık 8 milyon 700 bine yükseldi. Bu yıl ise bu sayıların çok daha üzerinde çıkılacağını görüyoruz. Daha 2023 yılı tamamlanmadan ilk 9 ayda Esenboğa Havalimanı'nda yaklaşık 70 bin uçuş trafiği gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 45 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 6 milyon 420 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl yaklaşık 9 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'a yakın bir artış var ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.



'298 MİLYON EURO YATIRIM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'



Bakan Uraloğlu, 2022 Aralık'ta Esenboğa Havalimanı'nın ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu özel iş birliği ihalesinin yapıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Devlet kasasından 1 kuruş çıkmadan yaklaşık 298 milyon euro yatırım gerçekleştireceğiz. İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanımız 3'üncü pistine kavuşacak. İlk etap kapsamında değerlendirilecek 3'üncü pist yapımının yanı sıra itfaiye istasyonu, özel maksatlı araç giriş binası, ASKİ Ulupınar Deresi ıslahı, teknik blok ve kule, ısı merkezi ve su deposu, uçuş kontrol hangarı, uçak atık su artıma tesisi ve kargo genişleme alanları çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci etap kapsamında ise en az 40 bin metrekarelik terminal binası genişletilmesi, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmaları yapılacak. Ayrıca 25 yıllık işletme süresi boyunca devletimizin kasasına, Katma Değer Vergisi (KDV) dahil 560 milyon euro girecek. 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'ine denk gelen KDV dahil 140 milyon euro, 27 Nisan'da tahsil edilmiştir. Projemiz kapsamında şu anda, 3'üncü pist kısmında kazı ve dolgu imalatlarına devam ediyoruz."