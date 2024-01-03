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Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Uraloğlu, İranlı mevkidaşı Mehrdad Bazrpash ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 3.1.2024 21:03

Bakan Uraloğlu, İranlı mevkidaşı Mehrdad Bazrpash ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

AA
Bakan Uraloğlu, İranlı mevkidaşı Mehrdad Bazrpash ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık binasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın Kirman eyaletinde yaşanan terör saldırılarına işaret etti.

Bakan Uraloğlu, "Bugün İran'da meydana gelen iki patlamada İranlı vatandaşların öldüğünü üzüntüyle öğrendik. Başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimizin beklentisi, temennisi ve gayreti coğrafyamızda güvenin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

"YENİ İŞBİRLİKLERİ ELE ALINDI"

Toplantıda, iki ülke arasında ulaştırma alanında yeni işbirlikleri ve potansiyel projeleri de değerlendirdiklerini aktaran Uraloğlu, Türkiye ve İran arasındaki uluslararası ticaretin sürmesi, dost ve kardeş ülke İran ile ilişkilerin geliştirilmesi için kararlar aldıklarını vurguladı.

Konuk bakan Bazrpash da kara yolu, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı konularının ele alındığı heyetlerarası görüşmede, Uraloğlu'na misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Abdulkadir Uraloğlu, İranlı mevkidaşına Osmanlı ve Selçuklu motiflerinin bulunduğu vazo armağan etti.

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Bakan Uraloğlu, İranlı mevkidaşı Mehrdad Bazrpash ile bir araya geldi
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