Bakan Uraloğlu: İsrail’e ihracat yok! 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermiyoruz

624 KODLU HİÇBİR ÜRÜNE İZİN VERİLMİYOR

Türkiye'nin İsrail'e yönelik herhangi bir ihracat faaliyeti bulunmadığını açık bir şekilde ifade eden Bakan Uraloğlu, "Filistin Ekonomi Bakanı'nın özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail'e ihracattır. 625 kodu da Filistin'e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim." dedi. Uraloğlu, söz konusu ticaret iddialara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın daha önce gerekli açıklamada bulunduğunu da anımsattı.