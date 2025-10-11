Bakan Uraloğlu: İyidere Lojistik Limanı, taşımacılık potansiyelimizi artıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı'nda yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, limanı 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek, "Liman, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'dan gelen ticari yükleri Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ve bu ülkeler aracılığıyla Avrupa'ya taşımayı hedefliyoruz" dedi.

30 GÜNDEN 15'E İNECEK

Uraloğlu, ayrıca limana gelen yüklerin Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki kara yolu bağlantısı ile Kalkınma Yolu'na da bağlanacağını söyleyerek, "Bu sayede, uluslararası ticaret yollarına bağlantısıyla Türkiye'nin stratejik konumunu da güçlendirecek. Liman, faaliyete geçtiğinde İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını 30 günden 15 güne indiren bir alternatif olarak hizmet edecek. Bu özelliğiyle bölgenin ve Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.

'BÜYÜK TONAJLI GEMİLERİN YENİ ADRESİ'

Rize İyidere Lojistik Limanı ile Karadeniz'de büyük tonajlı gemilere hizmet verecek modern bir üs inşa ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Limanın ana mendireği 2 bin 950 metre, tali mendireği ise 395 metre uzunluğunda olacak. 140 metresi Ro-Ro rıhtımı olmak üzere 2,2 kilometre uzunluğunda da rıhtım inşa ediyoruz. Genel kargo, dökme yük ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasiteye sahip olacak. Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak limanımız yıllık 100 bin araçlık Ro-Ro faaliyetleri ve 100 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle denizlerimizdeki taşımacılık potansiyelimizi artıracak" dedi.