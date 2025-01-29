Bakan Uraloğlu Kalkınma Yolu Projesi’ni anlattı: Orta koridoru destekleyecek, güçlendirecek

"ORTA KORİDOR'U NE KADAR GÜÇLENDİRİP NE KADAR YÜKÜ ALABİLİRSEK HEPİMİZİN FAYDASINA OLUR"

Türkiye'nin 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkeye, yaklaşık 1,5 milyar insana ulaşabilen ve Gayrisafi Milli Hasıla'sı 51 trilyon dolar, yıllık ticaret hacmi ise 25 trilyon dolar olan bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün Orta Koridor'dan demiryoluyla çıkan bir yükün en doğudan en batıya kadar sadece 18 günde nakledildiğini görüyoruz. Kalkınma Yolu'nun alternatif olacağı Süveyş Kanalı'ndan geçen 35 günde, Ümit Burnu'ndan geçen güzergahın da yaklaşık 45 günde bir yükün taşınmasına imkan verdiğini görüyoruz. Zaman en kıymetlimiz, Orta Koridor'u ne kadar güçlendirip ne kadar yükü alabilirsek hepimizin faydasına olur."

"ZENGEZUR KORİDORU GEÇİŞİNİ DE HAYATA GEÇİRMELİYİZ"

Bakan Uraloğlu, Özbekistan'ın Tacikistan ve Çin'le başlattığı demiryolu güzergahının da katkı sağlayacağını dile getiren Uraloğlu, Orta Koridor hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, "Şu anda Bakü-Tiflis-Kars Hattı üzerinden bir geçişimiz, aynı zamanda Özbekistan'dan gelen İran üzerinden de bir geçiş var. Ancak kestirme koridor burası ve biz bu koridoru güçlendirmek için mutlaka Zengezur Koridoru geçişini de hayata geçirmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan tarafındaki çalışmaları takip ettiklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru kapsamında Türkiye tarafından da Dilucu'ndan, Iğdır ve Kars'a kadar giden yaklaşık 224 kilometrelik hattın yapım çalışmalarına bu sene başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, Orta Koridor'dan gelen yükleri aynı zamanda Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'e indirme imkanlarının olacağını belirterek "En kıymetlisi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bütün Avrupa'ya taşımamızdır. Bu kapsamda belli bir kısım hattı bitirdik. Halen işletmede olan konvansiyonel hatlarımız var, onların da tamamının hem denizlere hem de Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar hızlı tren ağlarıyla ulaşması için birçok projeyi başlattık; yapımına devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.