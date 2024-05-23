Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu’nun merkezinde olan bir ülkeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda "Ulaştırma Altyapısını ve Küresel Bağlantısallığı Yeniden Canlandırmak İçin İş Birliğine Odaklanmak" temalı bakanlar açık oturumunda konuştu. Pandemi iklim değişikliği, politik çekişmeler gibi tehdit unsurlarının arttığı dünyada, yeşil dönüşüm odaklı bir büyüme ve altyapı yatırımlarından azami faydayı sağlayabilmek için sürdürdülebilir projeleri ortaya koyulması gerektiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Diğer taraftan, yatırımların etkin kullanımı için bölgesel ve uluslararası iş birliklerin geliştirilmesine mutlaka ihtiyaç olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki jeostratejik konumu itibarıyla, doğu-batı ve kuzey-güney koridorları üzerinde kilit bir noktada olduğunu kaydetti. Uraloğlu, "Bu anlamda, Türkiye'nin dahil olmadığı bir yapılanmanın çok da faydalı olmayacağını düşünüyoruz" dedi.