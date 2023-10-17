Bakan Uraloğlu: Küp uydu üretimi ve ’Yeni Uzay’ kavramı ele alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile yarın ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başlayacak, 2 gün sürecek çalıştayda, küp uydu üretimi ve yer kesimi teknolojileri başta olmak üzere 'Yeni Uzay' kavramı ve gelecekteki fırsatların değerlendirileceğini belirtti. Uraloğlu, "Bu Çalıştayı düzenleyerek uydu ekosisteminin en büyük firmaları arasında yakın yörünge uyduları alanında bir birliktelik oluşturmayı amaçladık. Çalıştayda düzenlenecek oturumlarda yakın yörünge uydularına odaklanılarak, bu alandaki son teknolojik gelişmeler, inovasyonlar ve geleceğin uydu sistemlerine yönelik beklentilerin yanı sıra iş birliği fırsatları da ele alınacak" dedi.



'LİDERLERİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ'



Uraloğlu, Türkiye Uzay Ajansı ile Türksat, Askeri Elektronik Sanayii, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Roket Sanayii ve Ticaret, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ başta olmak üzere sektörün önemli kuruluşlarını çalıştayda bir araya getireceklerine dikkat çekerek, Türksat'ın Türkiye'nin kendi uydularını üretebilmesi için ülkenin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nin (USET) kurulmasına öncülük ettiğini belirtti. Türkiye'nin uydu sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Uraloğlu, şöyle dedi:



"Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da olduğu gibi şimdi de yakın yörünge uydularında sektörün liderlerini bir araya getiriyoruz. Düzenleyeceğimiz çalıştay ile yakın yörünge uydularının üretilmesi ve uzaya gönderilmesi noktasında iş birliğinin ilk adımlarını atacağız."



'SEKTÖRÜN GELECEĞİ ŞEKİLLENECEK'



Türkiye'nin uydu çalışmalarının Türksat ile sınırlı olmadığını işaret eden Uraloğlu, 2012 ve 2016 yıllarında fırlatılan Göktürk gözlem uydularının yanı sıra üniversiteler ve savunma sanayisindeki firmalarca küp uyduların geliştirildiğini anımsattı. Türksat Model Uydu Yarışması'na katılan takımların da daha sonra şirketleşerek küp uydu üretimi yaptığına dikkat çeken Uraloğlu, "Son birkaç yıl içerisinde Türksat'ın da desteği ile kurulan girişimler tarafından başlatılan yakın yörünge takım uydu projeleri de Türkiye'nin uzay alanında ne kadar istekli, hevesli ve iddialı olduğunun göstergeleridir. Bu Çalıştay ile de ülkemizin bu yolculuğuna katkıda bulunan ve katkıda bulunmak isteyen tüm taraflar bir araya gelmekle kalmayacak, hem ülkemizi hedeflerine ulaştırmak adına neler yapılabileceği tartışılacak, hem de akademi, endüstri ve kamudan tüm tarafların çok değerli görüşlerinin paylaşıldığı bir platform sağlanmış olacak. Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı ile uydu ve uzay sektörünün geleceği şekillenecek" dedi.



KÜP UYDULAR



Küp uydular tipik olarak her biri 10x10x10 santimetre ölçülerindeki standart kübik birimlerden oluşuyor. Görevine bağlı olarak ölçüleri değişiklik gösteren küp uydular, ortalama 1 ila 10 kilogramlık bir kütleye sahip. Söz konusu uydular, roketlerdeki fazladan alanı kullanarak uzaya gönderildiği için ve çok sayıda küçük uydu ile aynı anda fırlatılabilmeleri nedeniyle düşük fırlatma maliyetine sahip oluyor. Son teknolojik gelişmelerle küp uyduların yakın yörüngede yaygın olarak kullanılmasına başlandı. Bu uydular, küçük şirketler, araştırma enstitüleri ve üniversiteler için uzaya ekonomik erişim imkanı sağlıyor. Küp uydular, ayrıca artık uzaktan algılama ve iletişim gibi uygulamalar için düşük maliyetli olarak ve yakın yörüngede yaygın olarak kullanılıyor. Bu araçlardan jeolojik enformasyon, tarım, eğitim, gıda güvenliği, iklim değişikliği, kırsal kalkınma, sağlık, kamu yönetimi, enerji, çevre, afet yönetimi, kentsel gelişim gibi pek çok sektörde yararlanılıyor.