Bakan Uraloğlu: Küresel bir havacılık merkezi olduk

'AJET' İÇ VE DIŞ HATLARDA REKABETİ ARTIRACAK



Bakan Uraloğlu, "Canı gönülden inanıyorum ki yeni marka ile başlayacak dönemde, AJET iç hatlardaki önemli işlevinin yanı sıra dış hatlarda da Türk taşıyıcılarının rekabetini artıracak önemli bir güç olacaktır." diye konuştu.

'AJET' 10 YIL İÇERİSİNDE 200 UÇAKLIK FİLOYA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR



AJET'İN 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filoya ulaşıp, bölgenin en büyük düşük maliyetli havayollarından biri olma hedefiyle hareket ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "AJET'İN büyüme stratejisini İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu'daki diğer şehirlerimizin yurt dışı bağlantılarının artması yönünde geliştirmesi; vatandaşlarımıza ve ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlere, dolayısıyla ülkemiz turizmine ve ekonomisine büyük fayda sağlayacaktır. Hem yurt içinde hem yurt dışında uçuş ve nokta sayıları önümüzdeki yıllarda büyük bir hızla artarak uçuş ağımız daha fazla güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

'AJET' MARKASI TÜM HAVACILIK SEKTÖRÜNE VE TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN



Bakan Uraloğlu, "Hiç şüphesiz AJET; ülkemizin geleceğe açılan kanatlarını daha da büyütecek, ve küresel marka değerini çok daha yukarılara taşıyacaktır." dedi. Yeni markanın başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere tüm havacılık sektörüne ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisi ile sözlerini bitirdi.