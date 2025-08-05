Bakan Uraloğlu: Küresel ticaretin adil olması için katkılarımızı sürdüreceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya hesabından, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının resmi karşılama seremonisine, Türk delegasyonu olarak katıldıklarını kaydeden Uraloğlu, "Küresel ticaretin adil, erişilebilir ve sürdürülebilir olması için Türkiye olarak güçlü katkılarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.