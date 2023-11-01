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Giriş Tarihi: 1.11.2023 16:51 Son Güncelleme: 1.11.2023 16:51

Bakan Uraloğlu Özbek mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ile iki ülke arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.

AA
Bakan Uraloğlu Özbek mevkidaşı ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ulaştırma Bakanları 12. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbek Ulaştırma Bakanı Mahkamov tarafından karşılandı.

Bakan Uraloğlu ve Mahkamov, daha sonra bir araya gelerek iki ülke arasında ulaştırma alanındaki işbirliği meselelerini gözden geçirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin basına açık kısmında konuşan Mahkamov, Türk heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ülkesinde ulaştırma sektöründe gerçekleştirilen gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Mahkamov, dünyadaki son jeopolitik gelişmelerin diğer alanları olduğu gibi ulaştırma sektörünü de etkilediğini ifade ederek, böyle bir durumda ülkesi için alternatif ulaşım koridorlarının geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, yarın Taşkent'te düzenlenecek EİT Ulaştırma Bakanları 12. Toplantısı'na katılacak.

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Bakan Uraloğlu Özbek mevkidaşı ile görüştü
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