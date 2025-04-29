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Giriş Tarihi: 29.4.2025 15:20 Son Güncelleme: 29.4.2025 15:21

Bakan Uraloğlu, Polonya’da: Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere Polonya’nın başkenti Varşova’ya gitti.

DHA
Bakan Uraloğlu, Polonya’da: Üç Deniz Girişimi Zirvesi’ne katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılmak için Polonya'nın başkenti Varşova'ya giderek Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Polonya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 10'uncu Zirvesi'ne 2Stratejik Ortak' statüsüyle katılmak üzere başkent Varşova'dayız. Varşova Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sn. Rauf Alp Denktaş'tan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi (ÜDG) Zirvesi öncesi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

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Bakan Uraloğlu, Polonya’da: Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılacak
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