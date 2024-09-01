Bakan Uraloğlu Rixos Tersane İstanbul’un açılış töreninde konuştu

Rixos Tersane İstanbul'un açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin katılımıyla gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tersane İstanbul'un, Osmanlı İmparatorluğu'ndan 600 yıllık bir mirası modern bir yaşam alanı olarak şehre geri kazandıracak eşsiz yapılardan biri olduğunu ifade etti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Cumhuriyet döneminde Haliç, Camialtı ve Taşkızak tersaneleri şeklinde ayrılan proje alanını oluşturan tarihi tersane mekanının son 30 yılda işlevini kaybettiğini ve yaklaşık 150 yıldır sivillerin giriş yapamadığı bir bölge olduğunu anlatan Uraloğlu, tarihi bölgenin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için Tersane İstanbul Projesi'ni geliştirdiklerini dile getirdi.

Uraloğlu, Tersane İstanbul'un Türkiye ve dünya ölçeğinde eşi görülmemiş büyüklükte bir tarihi miras alanının geleceğe aktarılmasına örnek bir proje olduğunu belirterek, "Osmanlı'dan miras kalmış 26 adet tarihi gemi inşa atölyesi ve kızak yapısı korunarak geleceğe aktarılmaktadır." dedi.

Proje kapsamında, sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve 1000 kişilik cami, kütüphane, gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70'er adet kapasiteli 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturduklarını kaydeden Uraloğlu, böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra vatandaşla buluşturmuş olacaklarını söyledi.

Uraloğlu, bu eşsiz bölgenin hem tarihi mirasına sahip çıktıklarını hem de İstanbul'un marka değerine önemli bir katkıda bulunduklarını ifade ederek, "Tersane İstanbul, tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak ve bölge, zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacaktır." ifadesini kullandı.