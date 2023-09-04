Bakan Uraloğlu: Rize’den İzmir’e direkt uçuşlar 18 Eylül’de başlayacak

2 MİLYON YOLCUNUN FAYDALANACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ



Dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, ülkemizin ise Ordu-GiresunHavalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı geçen yıl mayıs ayında hizmete açtık. Bu iki havalimanımız gibi deniz üzerine inşa edilmiş bir havalimanı Avrupa'da yok ve dünyada da örnekleri çok az. Hatta, Rize-Artvin Havalimanımız dünyadaki 5. havalimanı oldu. Yani, dünyada deniz üzerine kurulu 5 havalimanından 2'si ülkemizde inşa edildi. 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede terminal binası ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır. Rize-Artvin Havalimanı'nda açıldığı tarihten günümüze kadar iç hatlarda 4 bin 257 inen, 4 bin 252'de kalkan olmak üzere toplamda 8 bin 509, dış hatlarda ise 59 inen, 62 kalkan olmak üzere toplamda 121 uçuş gerçekleşmiştir. Genel toplamda yaklaşık 8 bin 650 uçak trafiği olmuştur. 1 milyon 200 bin üstünde yolcu trafiği gerçekleşmiştir. Rize-Artvin Havalimanımızda günlük 6 uçuş İstanbul Havalimanı, 4 uçuş Sabiha Gökçen ve 2 uçuş Ankara olmak üzere toplamda 12 uçak gidiş-geliş 24 uçuş trafiği gerçekleşmektedir. Yılsonuna kadar da açıldığı günden itibaren 2 milyon yolcumuzun Rize-Artvin Havalimanımızdan faydalanacağını öngörüyoruz" diye konuştu.



Bakan Uraloğlu, Ardeşen-Ayder Yolu için ihale sürecinin daha önce başladığını belirterek, 36.7 km'lik yolun ihalesini bu ay içerisinde tamamlanacağını, en kısa zamanda imalatlara başlanacağını söyledi.



İyidere-İkizdere-Ovit Yolu'nun ikmal halesini yaptıklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, "İyidere-İkizdere arasındaki 37 km'lik kısmı da bitiyoruz. İkizdere-Ovit arasındaki 19 km'lik kısmı da en kısa zamanda yatırım programına alacağız" diye konuştu.



Uraloğlu, ayrıca Ardeşen-Ayder-Tunca Yolu'nun Ayder-Tunca bağlantısındaki 6 km'lik ortak yol çalışmalarının da devam ettiğini kaydederek, "Kalan 12 km'lik kesimle ilgili çalışmalarımızı da planlayacağız" dedi.