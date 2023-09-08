Bakan Uraloğlu: Samsun-Sarp demir yolunda proje çalışmalarını başlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon'a gitti. Valiliği ziyaret eden Bakan Uraloğlu, il ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla İl Koordinasyon Toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz. Onun liderliğinde büyük bir özveriyle çalışarak, Türkiye'ye ulaştırma alanında çağ atlatan nice projede emek verdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 21 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 4 trilyon 173 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 29 bin kilometrenin üstüne çıkardık. Bin 714 km olan otoyol ağımızı, 3 bin 633 kilometreye yükselttik. Hava yolunu halkın yolu yaptık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'ye, dış hat uçuş noktamızı 343'e yükselttik. 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık. Tüm ülkemizde olduğu gibi Trabzon'umuzu da dev yatırımlar ile dört baştan imar etmeye devam ediyoruz" dedi.



TRABZON'A 21 YILDA 78 MİLYARLIK YATIRIM YAPILDI



Son 21 yılda Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısı için 78 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Trabzon'un 2003'e kadar sadece 56 kilometre bölünmüş yolu vardı; 184 kilometre daha yaparak 240 kilometreye ulaştık. 2007 yılında yıllarca bitmeyen, adeta bir yılan hikayesine dönen Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık. Karadeniz Sahil Yolu ile Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi. Trabzon'da kuzeyden güneye ulaşım sağlayan birçok yolu bitirdik. Bir kısmında da çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.



'YENİ ZİGANA TÜNELİ'NDEN 880 BİN ÜZERİNDE ARAÇ GEÇTİ'



Hizmete giren yeni Zigana Tüneli'ne ilişkin de konuşan Uraloğlu, "Yeni Zigana Tüneli ile 2 asra yakın bir süredir yapım, iyileştirme gibi pek çok çalışmanın yürütüldüğü güzergaha adeta bir mühür vurduk. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan 14,5 kilometre uzunluğunda Yeni Zigana Tüneli'ni çift tüplü olarak inşa ettik. Açıldığı günden bu yana yeni Zigana Tüneli'mizden 880 bin üzerinde araç geçti. Yeni Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı projelerinden birisi olmuştur" dedi.



GÜNEY ÇEVRE YOLU 3 KISIMDA HAYATA GEÇİRİLECEK



Trabzon genelinde şu anda yaklaşık 40 milyar proje bedeli ile 23 kara yolu projesinin sürdüğünü aktaran Uraloğlu, toplam 43,8 kilometreden oluşan Güney Çevre Yolu'nun 35,8 kilometresini 15 tünel ile 2,1 kilometresini ise 14 adet viyadük ile geçmeyi planladıklarını duyurdu. Uraloğlu, "Projeyi 3 kısım halinde hayata geçireceğiz. Hiç şüphesiz devam eden en önemli kara yolu projelerimizden biri, Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmalarımızdır. Bildiğiniz üzere Kanuni Bulvarı; Trabzon şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun çözümünü doğrudan ilgilendiren bir projemizdir" diye konuştu.



'SAMSUN-SARP DEMİR YOLU PROJE ÇALIŞMALARINI BAŞLATACAĞIZ'



Samsun-Sarp demir yolu için proje çalışmalarına başlanacağını söyleyen Uraloğlu, "Trabzon'daki yatırımlarımız, ulaşımın tüm modlarını kapsıyor. Türkiye'de bir taraftan kara yolu yatırımları devam ederken; özellikle demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Planlamalarımız içerisinde Trabzon da bu yatırımların ortasında bulunuyor. Samsun-Sarp Demir Yolu ve bunun merkezi de Trabzon. Toplam 513 kilometre uzunluğunda planlanan demir yolunda proje çalışmalarını başlatacağız. Yine Trabzon Raylı Sistem Hattı Projemiz için de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte çalışıyoruz" dedi.



'7 AYDA 740 BİN MİSAFİRİMİZ VAR'



Trabzon Havalimanı ve kentte yoğun geçen turizm sezonuna ilişkin de bilgiler veren Uraloğlu şöyle konuştu:



"Trabzon Havalimanı, ülkemizin en yoğun havalimanlarından biridir. İç hat yolcu sayısında 7, dış hat yolcu sayısında ise 10'uncu sırada yer alması; çok önemli bir başarıdır. 2022 yılında iç hat ve dış hat toplamında yaklaşık 3 milyon 185 bin yolcu ağırladı. Bu yıl ise daha ağustos sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin yolcu ağırlandı. Yıl sonunda yolcu sayımızın 4 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. Çünkü Trabzon'da çok ciddi bir turist artışı olduğunu gözlemliyoruz. Körfez ülkeleri başta olmak üzere Hollanda, İtalya, Fransa ve Almanya gibi 12 ülkeden doğrudan uçuş gerçekleştirilen Trabzon'a, Avrupa ülkelerinden de çok sayıda turist geliyor. Şu anki verilerimize göre; 2023'ün ilk 7 ayında yabancı turist anlamında yaklaşık 400 bin misafirimiz var. Yabancı turist sayımızda 2022'nin 7 ayına göre; yüzde 79 artış oldu. Yerli ve yabancı toplamında da 2023'ün 7 aylık dönemini baz aldığımızda, 740 bin misafirimiz var. Bunda da geçen yılın ortalamasını baz aldığımızda yüzde 43 artış söz konusu."



Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pist ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarının tamamlanacağını da belirtti.



'SEVDAMIZ DA DAVAMIZ DA MEMLEKETİMİZ'



Uraloğlu, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturu ile yeni proje ve yatırımlarla hiç durmadan yolumuza devam ediyoruz. Yaptığımız işlerde, bakanlar bizim niyetimizi de görür, samimiyetimizi de görür. Bizim sevdamız da davamız da memleketimiz, tüm Türkiye'miz. Bakanlık olarak Trabzon için planladığımız her bir projemizin bölgenin ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Trabzon'un iktisadi kalkınması ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak, doğal, kültürel ve sanatsal varlıklarının tanıtılması ve korunmasını sağlamak ve tam anlamıyla turizme kazandırmak için yatırımlarımızı asla kesmeyeceğiz. Trabzon'u yeni bir cazibe merkezine dönüştürmeye ve marka şehir yapmaya gayret göstereceğiz. Trabzon, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir" diye konuştu.