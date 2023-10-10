Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teknoloji alanında Suudi Arabistan ile iş birliği yapabileceklerini belirterek, "Deniz taşımacılığı konusunda da iş birliği yapabiliriz. Ortak çalışma gruplarıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başlamış durumda" dedi.

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser da ulaştırma alanında yürütülen projelere 1,6 trilyon riyal bütçe ayırdıklarını, bunun yurt dışındaki özel sektör yatırımcılarını da kapsadığını belirterek, "Projelerimiz özellikle inşaat ve teknoloji alanındaki diğer firmalara da olanaklar sağlıyor. Suudi Arabistan'da Türk firmalarının başarılı olması bizi sevindiriyor. Riyad bölgesinde yeni bir havalimanı kurulması ve Cidde havalimanının genişletilmesi söz konusu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Bin Nasser Bin Alali Aljasser ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbaşa yapılan görüşmelerin ardından Bakan Uraloğlu, kabulde iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini kısa vadede 10 milyar dolara uzun vadede 30 milyar dolara çıkarmamız her iki ülke için de faydalı olacaktır. Bunun için mutlaka ulaştırma koridorlarını geliştirmemiz lazım. Bu yollar sadece ulaşıma değil aynı zamanda kalkınma ve güvenliğe de katkı sağlamaktadır" dedi.