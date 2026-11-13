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Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:51 Son Güncelleme: 13.11.2026 11:11

Bakan Uraloğlu tarih verdi: Antalya-Alanya arası 35 dakikaya düşecek! 122 kilometrelik dev projede yeni hedef...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Toplam 122 kilometre uzunluğundaki projede çalışmaların planlanandan hızlı ilerlediğini belirten Uraloğlu, sözleşmeye göre Ekim 2028'de tamamlanması hedeflenen otoyolun daha erken hizmete açılabileceğini söyledi. Proje tamamlandığında Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresi 35-40 dakikaya düşecek.

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Bakan Uraloğlu tarih verdi: Antalya-Alanya arası 35 dakikaya düşecek! 122 kilometrelik dev projede yeni hedef...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projedeki çalışmalar hakkında bilgi alan ve İnşası devam eden T2 ve T3 tünellerini inceleyen Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada "Antalya-Alanya Otoyolu 84 kilometresi ana gövde ve bağlantı yollarından oluşuyor; toplam 122 kilometre. Sahanın neredeyse tamamına yakınında çalışmaları devam ettiriyoruz" dedi.

Şantiyeden bilgi aldıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz." şeklinde konuştu.

"SÖZLEŞMEYE GÖRE HEDEFİMİZ 2028 EKİM AYI"

Bakan Uraloğlu, yapım takvimine ilişkin de bilgi vererek "Sözleşmeye göre hedefimiz 2028 Ekim ayı. Ama şu anda öngördüğümüz sürenin önünde gidiyoruz. Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz. Ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde inşallah kamuoyuyla paylaşmış oluruz." açıklamasında bulundu.

Seyahat süresine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Saatler süren trafiği biz uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içerisinde geçmiş olacağız. Sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek olan çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz Antalya'mıza. Elbette bunun bir ucunun Mersin'e ilerleyen zamanda da gideceğini söylemek lazım." dedi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALANYA #ANTALYA #MERSİN #ABDULKADİR URALOĞLU #ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

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