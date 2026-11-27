Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ile Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nda test sürüşlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Osmaneli-Bursa Hattı'nın 2027 yılının ilk yarısında hizmete alınmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, Bursa'nın Ankara ve İstanbul ile ulaşım süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi. Şehir Hastanesi Metrosu'nun da aynı dönemde hizmete açılması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Kasım 2026 Cuma günü Bursa'da düzenlenen Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı test sürüşleri programında açıklamalarda bulundu.
Bursa'nın tarihi, sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, kentin ulaşım altyapısına yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti.
TÜRKİYE'NİN DEMİRYOLU AĞI 14 BİN 272 KİLOMETREYE ULAŞTI
Demiryollarının üretim, kalkınma ve istihdam açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana demiryollarının devlet politikası haline getirildiğini belirtti.
Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"2002'de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık."
Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul, Sivas ve Karaman'ın yüksek hızlı tren konforuyla buluşturulduğunu kaydeden Uraloğlu, 9 Ekim'de hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule Hattı'yla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin de hızlı tren ağına dahil edildiğini hatırlattı.
Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayısının 11'den 14'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, Bursa'nın da bu ağa katılacağını söyledi.
Uraloğlu, "Osmaneli-Bursa Hattımızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak." dedi.
OSMANELİ-BURSA HIZLI TREN HATTI 2027'NİN İLK YARISINDA AÇILACAK
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na ve Bandırma üzerinden bölgesel demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, proje kapsamında 8 yeni istasyon inşa edildiğini bildirdi.
Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı istasyonlarının projede yer aldığını kaydeden Uraloğlu, mevcut Kuşcenneti İstasyonu'yla birlikte hattın toplam 9 istasyonla hizmet vereceğini ifade etti.
Projenin mühendislik çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demiryolu köprüsü, 56 altgeçit, 25 üstgeçit ve 123 menfez olmak üzere toplam 369 sanat yapısının tamamlandığını açıkladı.
Uraloğlu, "Bursa'yı hızlı tren ağımıza bağlayacak hattımızın en zor mühendislik imalatlarını tamamlayarak hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık." ifadelerini kullandı.
Bursa-Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile Bursa Gar İstasyonu arasında gerçekleştirilecek test sürüşünün önemli bir aşama olduğunu vurguladı.
BURSA'DAN ANKARA VE İSTANBUL'A YOLCULUK 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK
Hızlı tren hattında güvenli ve kesintisiz işletme için gerekli testlerin sürdüğünü bildiren Uraloğlu, Osmaneli-Bursa Hattı ile Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı arasındaki entegrasyon testlerinin de gerçekleştirileceğini söyledi.
Sinyalizasyon, elektrifikasyon, haberleşme sistemleri ve rayların kontrol edildiğini belirten Uraloğlu, test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın 2027 yılının ilk yarısında hizmete alınmasının hedeflendiğini kaydetti.
Projenin Bursa ile diğer şehirler arasındaki seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacağını ifade eden Uraloğlu, yeni hatla ulaşım sürelerinin şöyle olacağını açıkladı:
YILLIK 29,9 MİLYON YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR
Hızlı tren hattının yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığına da katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, projenin tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını bildirdi.
Bursa'nın sanayi ve üretim gücünün demiryolu aracılığıyla limanlara ve dünya pazarlarına bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla TEKNOSAB ve Karacabey'in Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanı'na erişiminin sağlanacağını kaydetti.
Bu bağlantının özellikle otomotiv, makine ve kimya sanayisinde faaliyet gösteren üreticiler için önemli avantajlar oluşturacağını belirten Uraloğlu, Yenişehir Havalimanı İstasyonu sayesinde hava ve demiryolu ulaşımının da entegre edileceğini söyledi.
ŞEHİR HASTANESİ METROSUNDA FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 87'YE ULAŞTI
Bursa'da test sürüşleri gerçekleştirilen bir diğer projenin Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı olduğunu belirten Uraloğlu, Şehir Hastanesi Metrosu olarak da bilinen hattın mevcut Emek-Arabayatağı Metro Hattı'nı YHT Garı ve Şehir Hastanesi'ne bağlayacağını ifade etti.
Bursa'da 40 kilometre metro ve 16,5 kilometre tramvay hattı olmak üzere toplam 56,5 kilometrelik kent içi raylı sistem ağı bulunduğunu aktaran Uraloğlu, Bakanlık tarafından yürütülen 6 kilometrelik Emek-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın bu altyapıyı güçlendireceğini kaydetti.
Toplam 4 istasyondan oluşan hattın Emek-Balat arasındaki 1,1 kilometrelik ilk kesiminin 2024 yılında hizmete açıldığını hatırlatan Uraloğlu, Geçit/Balat, Ahmet Yesevi, YHT Gar ve Şehir Hastanesi istasyonları arasındaki çalışmalarda önemli aşama kaydedildiğini bildirdi.
Demiryolu işleri ve katener imalatlarının tamamlandığını, hattın enerjilendirilerek metro araçlarıyla test faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, projedeki fiziki ilerlemenin yüzde 87'ye ulaştığını açıkladı.
Uraloğlu, "Test ve hazırlık süreçlerini tamamlayarak bu hattımızı da 2027 yılının ilk yarısında hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi.
BURSA'DA KESİNTİSİZ RAYLI SİSTEM ULAŞIMI SAĞLANACAK
Şehir Hastanesi Metrosu'nun Bursa'nın şehir içi ulaşımıyla şehirlerarası ulaşımını birbirine bağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, mevcut metro hattının YHT Gar İstasyonu ile entegre edileceğini belirtti.
Bu bağlantıyla Kestel ve Üniversite yönünden Şehir Hastanesi'ne kadar kesintisiz raylı sistem ulaşımının önünün açılacağını ifade eden Uraloğlu, hızlı trenle Bursa'ya gelen yolcuların metroya aktarma yaparak kent merkezine ve Şehir Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabileceğini kaydetti.
Uraloğlu, iki projenin birbirini tamamlayan yatırımlar olduğunu belirterek, "Bir tarafta Bursa'yı Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına bağlayan şehirler arası demiryolu hattımız; diğer tarafta bu hattı şehir içi raylı sistemle bütünleştiren Şehir Hastanesi Metromuz bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Bursa'nın ulaşımında yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayan Uraloğlu, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlara, yüklenici firmalara ve çalışanlara teşekkür etti.