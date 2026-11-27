Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ile Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nda test sürüşlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Osmaneli-Bursa Hattı'nın 2027 yılının ilk yarısında hizmete alınmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, Bursa'nın Ankara ve İstanbul ile ulaşım süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşeceğini söyledi. Şehir Hastanesi Metrosu'nun da aynı dönemde hizmete açılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Kasım 2026 Cuma günü Bursa'da düzenlenen Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı test sürüşleri programında açıklamalarda bulundu.

Bursa'nın tarihi, sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmiyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, kentin ulaşım altyapısına yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti.

TÜRKİYE'NİN DEMİRYOLU AĞI 14 BİN 272 KİLOMETREYE ULAŞTI

Demiryollarının üretim, kalkınma ve istihdam açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana demiryollarının devlet politikası haline getirildiğini belirtti.

Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2002'de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık."

Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul, Sivas ve Karaman'ın yüksek hızlı tren konforuyla buluşturulduğunu kaydeden Uraloğlu, 9 Ekim'de hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule Hattı'yla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin de hızlı tren ağına dahil edildiğini hatırlattı.

Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayısının 11'den 14'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, Bursa'nın da bu ağa katılacağını söyledi.

Uraloğlu, "Osmaneli-Bursa Hattımızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak." dedi.

OSMANELİ-BURSA HIZLI TREN HATTI 2027'NİN İLK YARISINDA AÇILACAK

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na ve Bandırma üzerinden bölgesel demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, proje kapsamında 8 yeni istasyon inşa edildiğini bildirdi.

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı istasyonlarının projede yer aldığını kaydeden Uraloğlu, mevcut Kuşcenneti İstasyonu'yla birlikte hattın toplam 9 istasyonla hizmet vereceğini ifade etti.

Projenin mühendislik çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demiryolu köprüsü, 56 altgeçit, 25 üstgeçit ve 123 menfez olmak üzere toplam 369 sanat yapısının tamamlandığını açıkladı.

Uraloğlu, "Bursa'yı hızlı tren ağımıza bağlayacak hattımızın en zor mühendislik imalatlarını tamamlayarak hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık." ifadelerini kullandı.

Bursa-Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile Bursa Gar İstasyonu arasında gerçekleştirilecek test sürüşünün önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

BURSA'DAN ANKARA VE İSTANBUL'A YOLCULUK 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

Hızlı tren hattında güvenli ve kesintisiz işletme için gerekli testlerin sürdüğünü bildiren Uraloğlu, Osmaneli-Bursa Hattı ile Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı arasındaki entegrasyon testlerinin de gerçekleştirileceğini söyledi.

Sinyalizasyon, elektrifikasyon, haberleşme sistemleri ve rayların kontrol edildiğini belirten Uraloğlu, test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın 2027 yılının ilk yarısında hizmete alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Projenin Bursa ile diğer şehirler arasındaki seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacağını ifade eden Uraloğlu, yeni hatla ulaşım sürelerinin şöyle olacağını açıkladı: