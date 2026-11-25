Bakan Uraloğlu, "Petrol karşılığında demir yolu inşasıyla başlamayı planladığımız bu yeni sistemin diğer ülkelerle olan ilişkilerimize de örnek olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Irak'ın köklü tarihi ve kültürel bağlarının yanı sıra birbirini tamamlayan ekonomik imkanlara ve stratejik coğrafi konuma sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu temeller üzerinde gelişen işbirliğinin bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Uraloğlu, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak Kalkınma Yolu'nun iki ülke için tarihi bir fırsat sunduğunu ifade ederek, kara yolu ve demir yolu bağlantılarının geliştirilmesiyle Asya ile Avrupa arasında yeni bir ticaret ve lojistik koridoru oluşturulacağını kaydetti.

Projenin yalnızca ulaştırma hatlarından ibaret olmadığını vurgulayan Uraloğlu, limanların, lojistik merkezlerin, sanayi ve üretim tesislerinin yanı sıra enerji ve haberleşme altyapılarının da bu kapsamda birbirine bağlanacağını belirtti.