Bakan Uraloğlu tarih verdi! Milli Hızlı Tren için geri sayım: Ankara-Kırıkkale hattında test edildi

"TEST AŞAMASINDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER DÜZELTİLDİ"

Test aşamasında eksikliklerin görüldüğünü ve düzeltildiğini aktaran Uraloğlu, yeni üretimlerde de bunları dikkate aldıklarını kaydetti.

Uraloğlu, sürüş sırasında, saatte 225 kilometre hızı ve testte olması gereken o hızın yüzde 10 daha fazlası olan yaklaşık saatte 250 kilometre hızın görüldüğünü belirterek, "Demir yolu araçları, modern, güvenli, insanlara zaman kazandıran, gidecekleri yere kadar bilgisayarla, telefonla işlerini yaptıkları ortam oluşturan konforlu bir seyahat türü. Bir taraftan da çok çok çevreci. Bizim karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demir yolları. Elektrikli araçlar da yollara iniyor o da kıymetli ama ağır taşıtlar karbon emisyonun çoğunu üretiyor. Onlar hala yollarda elektrikliye geçiş noktasında biraz mesafe almak lazım. Demir yollarında biz bunu şimdiden yakaladık. Bu anlamda güzel, konforlu. Trafiğe kapalı alanda, bütün önlemler alınmış şekilde ben de sürüşü deneyimledim, heyecan vericiydi, hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.