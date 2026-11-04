Bakan Uraloğlu tarih verdi: Umut treni yola çıkıyor! Lösemili çocuklar için özel vagon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakf (LÖSEV) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle hayata geçirilecek Umut Treni etkinliğine ilişkin açıklamada bulundu. Etkinlik kapsamında çocukların 5 Kasım Perşembe günü Ankara'dan Kayseri'ye Güney Ekspresi ile seyahat edeceğini belirten Uraloğlu, tahsis edilen vagonun LÖSEV görselleriyle kaplanacağını ifade etti.