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Giriş Tarihi: 04.11.2026 13:51 Son Güncelleme: 04.11.2026 14:07

Bakan Uraloğlu tarih verdi: Umut treni yola çıkıyor! Lösemili çocuklar için özel vagon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle düzenlenen Umut Treni etkinliğinin bu yıl da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Çocuklarımızı Ankara-Kayseri güzergahında unutulmaz bir tren yolculuğunda buluşturacağız.” dedi.

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Bakan Uraloğlu tarih verdi: Umut treni yola çıkıyor! Lösemili çocuklar için özel vagon
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakf (LÖSEV) ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle hayata geçirilecek Umut Treni etkinliğine ilişkin açıklamada bulundu. Etkinlik kapsamında çocukların 5 Kasım Perşembe günü Ankara'dan Kayseri'ye Güney Ekspresi ile seyahat edeceğini belirten Uraloğlu, tahsis edilen vagonun LÖSEV görselleriyle kaplanacağını ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZI ANKARA-KAYSERİ GÜZERGAHINDA UNUTULMAZ BİR TREN YOLCULUĞUNDA BULUŞTURACAĞIZ"

Umut Treni'nin perşembe günü saat 11.20'de Ankara Garı'ndan hareket edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Lösemili Çocuklar Haftası Kapsamında hayata geçirdiğimiz Umut Treni etkinliği için Güney Ekspresi'nde özel bir vagon tahsis ettik. Çocuklarımızı Ankara-Kayseri güzergahında unutulmaz bir tren yolculuğunda buluşturacağız. Ankara Garı'nda ailelerin, LÖSEV gönüllülerinin ve lösemiyi yenmiş gençlerin katılımıyla bir uğurlama programı düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Umut Treni etkinliğinin 2023 yılından bu yana gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Umut Treni etkinliğiyle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya devam ediyoruz. Gelenekselleşen bu etkinlikle lösemiyle mücadele eden çocuklara moral vermeyi ve hastalığa ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ANKARA #ABDULKADİR URALOĞLU #ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

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Bakan Uraloğlu tarih verdi: Umut treni yola çıkıyor! Lösemili çocuklar için özel vagon
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