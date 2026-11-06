Bakan Uraloğlu teslim aldı: Türkiye’nin dev projelerine çifte ödül!

Türkiye'nin önemli ulaşım projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu'nun da ödül alması ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

"Orada da mevcut trafikte 2-3 saatlere varan bir seyir süresi vardı ve çok fazla kavşak vardı 2 şehir arasında. Oraya otoyolu yaparak bütün bu karmaşayı da ortadan kaldırmış olduk. Hem düzenli bir hale getirmiş olduk, güvenli bir hale getirmiş olduk. Bu yolumuz finans alanında ödül aldı. Yusufeli Merkez Viyadüğümüz de yapım metodolojisi alanında ödül aldı. İkisi de birbirinden kıymetliydi gerçekten."