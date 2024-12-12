Bakan Uraloğlu Türkiye’nin internet karnesini açıkladı: Bir günde kaç saat sosyal medyada geçiyor?

X'İN KULLANICI SAYISI AZALDI

Dünyadaki popüler sosyal medya uygulamalarının Türkiye'deki kullanıcı sayısının önceki yıla oranla düşüş gösterdiğini işaret eden Bakan Uraloğlu, en büyük düşüşün X platformunda olduğunu ifade ederek, "2023 yılında 22,7 milyon üyesi olan X platformunun Türkiye'deki kullanıcı sayısı yüzde 14,2 azalarak 19,5 milyona geriledi. Benzer bir şekilde Instagram kullanıcı sayısı da önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 53,8 milyona, Facebook kullanıcı sayısıysa yüzde 1,3 azalarak 34,3 milyona düştü. Buna karşın Tiktok'taki kullanıcı sayısıysa önceki yıla göre yüzde 9,3 artış göstererek 39 milyona ulaştı" dedi. Bakan Uraloğlu, ayrıca dünyada en çok ziyaret edilen internet sitesinin Google olduğunu bildirdi.