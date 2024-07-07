Bakan Uraloğlu: Türksat 6A küresel ölçekte rekabet gücümüzü artıracak

"KÜRESEL ÖLÇEKTE REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK"

Uydunun fırlatılmasının Türkiye'nin uzay alanında bağımsızlık hedefinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Proje, hem mühendislerimizin bilgi birikimini hem de ülkemizin teknolojik kapasitesini ortaya koyuyor. Türksat 6A, sadece Türkiye'nin haberleşme kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel ve küresel ölçekte de rekabet gücümüzü artıracak. Mevcut uydularımızın hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girerek, ilk kez ülkemiz tarafından üretilen uydu üzerinden bu ülkelerdeki yerel televizyon kanallarına ulaşacağız."

Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusun 3,5 milyardan 5 milyara çıkacağına dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından önem arz eden Ku-Bantta televizyon yayını yaptığımız uydularımızı yedekleyeceğimiz frekans bantları da yer alıyor. Bu anlamda yedeklilik açısından önem arz eden Türksat 6A ile birlikte sunduğumuz hizmetler de ek kapasiteyle artacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının önemli ölçüde artmasını da planlıyoruz."