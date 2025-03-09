Bakan Uraloğlu verileri duyurdu: 30,4 milyon yolcu havayolu ile seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 58 bin 345, dış hatlarda ise 50 bin 397 olduğunu kaydeden Uraoğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 148 bin 633'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, şubat ayında iç hat yolcu trafiğinin 6 milyon 435 bin 916, dış hat yolcu trafiğinin ise 7 milyon 792 bin 684 olarak gerçekleştiğini belirtti. Uraloğlu, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 14 milyon 234 bin 345 yolcunun seyahat ettiğini kaydetti. Söz konusu ayda iç hatlarda 60 bin 72 ton, dış hatlarda 269 bin 67 ton yük taşındığını da aktaran Uraloğlu, taşınan yükün 329 bin 139 tona ulaştığını kaydetti.

İKİ AYDA HAVA YOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 30 MİLYONU GEÇTİ

Ocak-Şubat dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 130 bin 862, dış hatlarda ise 108 bin 690 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 323 bin 986 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 13 milyon 977 bin 241, dış hat yolcu trafiğinin 16 milyon 469 bin 602 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 30 milyon 457 bin 920 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı şubat sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,6 artış oldu. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği; iç hatlarda 128 bin 885 ton, dış hatlarda 565 bin 843 ton olmak üzere toplamda 694 bin 727 tona ulaştı"

İSTANBUL HAVALİMANI 5 MİLYON 692 BİN 25 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise şubat ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 7 bin 615, dış hatlarda 29 bin 209 olmak üzere toplamda 36 bin 824'e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 85 bin 129, dış hatlarda 4 milyon 606 bin 896 olmak üzere toplamda 5 milyon 692 bin 25 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-Şubat döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 16 bin 618, dış hatlarda 63 bin 127 olmak üzere toplamda 79 bin 745 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 2 milyon 318 bin 780, dış hatlarda 9 milyon 807 bin 815 olmak üzere toplamda 12 milyon 126 bin 595 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu "Yolcu trafiği iç hatlarda 1 milyon 283 bin 770, dış hatlarda 1 milyon 938 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 222 bin 336 oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 7 bin 181, dış hatlarda 11 bin 78 olmak üzere toplamda 18 bin 259 oldu." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki aylık sürede iç hatlarda 16 bin 283, dış hatlarda 23 bin 700 olmak üzere toplamda 39 bin 983 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 2 milyon 863 bin 78, dış hatlarda 4 milyon 26 bin 760 olmak üzere toplamda 6 milyon 889 bin 838 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda bin 901, iki aylık dönemde ise 4 bin 182 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

TURİZM MERKEZLERİ İKİ AYDA 3 MİLYON 950 BİN 528 YOLCU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 2 milyon 416 bin 704, dış hatlarda ise 1 milyon 533 bin 824 olmak üzere toplamda 3 milyon 950 bin 528'e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 21 bin 42, dış hatlarda ise 11 bin 347 olmak üzere toplamda 32 bin 389 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"İki aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 1 milyon 590 bin 906, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 948 bin 453, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 151 bin 588 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 188 bin 569 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 71 bin 12 yolcu trafiği gerçekleşti."