Sunumunda Kalkınma Yolu'nu anlatan Bakan Uraloğlu, Doğu-Batı bağlantıları için Orta Koridor'u güçlendirirken, Kuzey-Güney'de Basra Körfezi'ni Irak'taki Fav Limanı'ndan Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu'nu da hayata geçirdiklerini söyleyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Kalkınma Yolu'nun ülkemizdeki 78,5 milyar dolarlık yatırımla 10 yılda ekonomimize 61,5 milyar dolar katkı sağlamasını ve üretim ile lojistik merkezlerinin konumlandırılmasıyla yıllık ortalama 71 bin istihdam oluşturmasını öngörüyoruz. İmzaladığımız anlaşmayla Irak kesimi Türk müteahhitlerce yapılacak. Kalkınma Yolu'nu enerji güvenliğimize de katkı sağlayan çok boyutlu bir proje hâline getirecektir."