Bakan Uraloğlu: Yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep’ten aralıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Gaziray Taşlıca Araç Bakım Merkezi'nde düzenlenen Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmasıyla Gaziray'ın 2022 yılında hizmete alındığını anımsattı.

Projeyle kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayan 16 istasyonla şehir içi trafiğine nefes aldırdıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, Gaziray kapsamında 25,5 kilometrelik güzergahta iki hızlı tren ve iki banliyö olmak üzere dört hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattını inşa ettiklerini anlattı.

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demir yolu hattı inşasını gerçekleştirdik. Bugün de Gaziray'da kullanılacak ilk milli banliyö setimizin raylara çıkmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün aslında çok büyük bir müjdeyi paylaşıyoruz sizlerle. Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray elektrikli tren setleri, Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok kıymetli, çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setlerimizi raylara çıkararak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep'ten aralıyoruz. Gaziantep'e de bu yakışırdı. Hayırlı, uğurlu olsun. Aslında son 23 yılda yerli sanayimizi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir ihracat ülkesi olduk. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, İHA ve SİHA'larımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, milli elektrikli trenlerimizi ve artık milli banliyö trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz."

Toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye'nin bugün dünyanın en önemli stratejik teknolojilerini üreten ve kullanan ülke konumuna geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yerli üretimle güçlü ulaşım" diyerek Gaziantep'in ulaşım altyapısının gücüne güç kattıklarını ifade etti.

Proje kapsamında tasarımı ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için özel tasarlayarak ürettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin coğrafi işareti olarak tescillenen Antep baklavasından ilham alarak renklendirdiğimiz 32 vagondan oluşan 8 adet banliyö treni set üretimine devam ediyoruz. Şu anda ilk banliyö tren setimizi teslim ederek dinamik yol testlerine de bugün itibarıyla başlıyoruz. Her bir tren setimiz, işletme hızı saatte 90 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde dizayn edildi. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set, 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu kapasiteli olacak. Ayrıca araç içinde iki adet tekerlekli sandalye için ayrılmış bölüm de yer almaktadır. Yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 32 adet araç içinde, 8 adet araç dışında, 2 adet ön ve arkada olmak üzere toplam 42 adet bilgilendirme ekranı. Kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış, her araç içinde 4 adet olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımdaki teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö sistemimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli, daha sürdürülebilir hale getirmiş bulunuyoruz. İnşallah Gaziantep'e teslim edeceğimiz kalan 7 setimizden ilkini haziran ayında, diğer üç seti ağustos ayında ve son üç seti de ekim ayında inşallah teslim etmeyi hedefledik yani yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de inşallah teslim edilmiş olacağız."

GAZİANTEP'İN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 124 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Bakan Uraloğlu, Gaziantep'te yapmış oldukları çalışmalara değinerek, son 23 yılda kentin ulaşım ve iletişim altyapısına 124 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gaziantep'in tüm demir yolu altyapısını yenilediklerini ve modernize ettiklerini anlatan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bölgemizin ve ülkemizin en önemli demir yolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına devam ediyoruz. An itibarıyla da yaklaşık yüzde 69'luk bir gerçekleşmeye, ilerlemeye ulaşmış bulunuyoruz. İnşallah 2027 yılında projemizi tamamlayarak Gaziantep'imizin ve bölgemizin hizmetine sunacağız. Proje tamamlandığında Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep arası ortalama 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesi'ni de tamamladık ve yatırım programına onu da aldık. En kısa sürede bu projemizin de yapım ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bu, aynı zamanda kalkınma yolumuzun da önemli parçalarından birisini oluşturmuş olacak. Yine Gaziantep Havalimanı'na 72 bin 593 metrekare büyüklüğünde yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminali binasını inşa ettik. 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiği, 2024 yılında 3 milyon yolcuya ulaştı. Havalimanımızda 7'si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık tam olarak 149 uçuş gerçekleştiriyoruz."

Bakan Uraloğlu, durmadan, yorulmadan vatana hizmete devam ettiklerini dile getirerek, Gazianteplilerin destekleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziray Projesi'nin oluşumu ve yapımında destek verenlerle ilgili şunları kaydetti:

"Tam bir Gaziantep Modeli çalışıyor. Gaziantep Modeli, birlikte rahmet var, birbirinde kuvvet var modeli. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini görmek isteyen Gaziantep'e gelsin. Gaziantep'te yapılanlara gelsin. Şimdi bu sefer treni açtık, hızlı treni çeviriyoruz. Yerli ve milli tren setimiz için 'Biz bunu yerli ve milli yapmak istiyoruz.' dedik. Benim kendi çalışma arkadaşlarımla vallahi billahi çok büyük gayret gösterdiler. Bunu birlikte başardık. Türkiye Yüzyılı belediyeciliği şehrimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Gaziantep, öncü olmaya, kutup yıldızı olmaya devam ediyor. Bundan sonraki yerli ve milli tren seti yapmak isteyenlerin önce Gaziantep'e gelip baktığı yeni dönem hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve katılımcılar, teslim edilen milli banliyö setini inceledi. Bakan Uraloğlu, daha sonra kokpite geçerek sürüş gerçekleştirdi.

Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, AK Parti ve MHP Gaziantep milletvekilleri katıldı.