Bakan Uraloğlu: YHT ve ana hat trenlerinde 7,4 milyon engelli yolcu taşındı

"DÜNYA ENGELİLER GÜNÜ DAHA DUYARLI OLMAMIZI SAĞLAYACAK BİR FIRSAT"

Engelli bireylerin, toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu noktada bugün idrak ettiğimiz Dünya Engeliler Günü, toplum olarak engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorluklara karşı daha duyarlı olmamızı sağlayacak bir fırsat olarak görülmelidir. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak adına hepimiz hassasiyet göstermeliyiz." dedi.

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı liderliğinde her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan AK Parti hükümetlerinin engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret ettiğinin de altını çizdi.

7,4 MİLYON ENGELLİ YOLCU ÜCRETSİZ SEYAHAT ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"2021-2025 yıllarını kapsayan 5 yıllık Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planımız ile herkes için erişilebilir eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Devletimizin engelli vatandaşlarımıza sunduğu ücretsiz seyahat hakkı kapsamında 2017-2024 yılları arasında YHT ve ana hat trenlerinde 7,4 milyon engelli yolcumuzu ücretsiz seyahat hakkından yararlandırdık."