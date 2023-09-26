Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak

"ÜLKEMİZ TRANSİT DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDA MERKEZ ÜLKE KONUMUNA GELMİŞTİR"

Avrupa'nın başlangıç noktası olan Türkiye için; Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlaması açısından 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni çok önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyleyen Uraloğlu, "Bu projenin 'Orta Koridoru'nun, bizim deyimimizle 'Yeni İpek Yolu' olması için ülke için de doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Son 20 yıl içinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattımız; Orta Koridor'un altın halkası olarak kıtalar arasında kesintisiz demiryolu taşımacılığına imkân sağlıyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 500 bin ton yük taşındı. Bu hat ile Türkiye'den; Batı'da başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya, Doğuda; İran, Afganistan ve Pakistan'a; Kuzeyde Rusya'ya, Orta Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Orta Koridor hattı üzerinden Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattımız dünyayı küçültürken, ülkemiz transit demir yolu taşımacılığında merkez ülke konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ TAŞIMALARIN 1 MİLYON TONA ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

Demiryollarında yeni destinasyonlarla ulaşım ağını ve yük taşımacılığı sektörünü güçlendirdiklerini belirten Uraloğlu, "2021 yılında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndaki yük taşımacılığına Karabağ güzergahını da ekleyerek Turkuaz Ekspresi ile Türkiye-Azerbaycan arasındaki yük taşımacılığının daha da artmasını sağladık. Bunun yanı sıra İran üzerinden Afganistan, Pakistan, Orta Asya ülkeleri ve Çin'e yük taşınabilmesi için ilgili ülkelerin demir yolu idareleri ile yapılan iş birlikleri de sonuçlarını veriyor. Ayrıca Türkiye-İran üzerinden Afganistan, Pakistan ve Türk Cumhuriyetleri'ne taşımalar da giderek artıyor. Türkiye ile İran arasındaki taşımalar her geçen gün artarken ilk etapta bu taşımaların 1 milyon tona ulaşmasını hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.