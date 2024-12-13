Bakan Uraloğlu’ndan Esenboğa Havalimanı açıklaması: Kapasitesi 30 milyon yolcuya çıkacak

Esenboğa Havalimanı'nın kapasitesini geçmiş yıllarda 20 milyon yolcuya çıkardıklarını ancak gelinen noktada bunun yetersiz kaldığını bildiren Bakan Uraloğlu, Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla hava yolu halkın yolu oldu. Vatandaşlarımız yolculuklarında hava yolunu daha sık tercih etmeye başladı. Biz de bir taraftan yeni havalimanları yapmayı sürdürürken bir taraftan da mevcut havalimanlarımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize etmeye devam ediyoruz. Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı kapsamında başlayacağımız ikinci etap çalışmaları ile terminal binasını 40 bin metrekareye genişleteceğiz. Üçüncü pist ve daha geniş terminal binası ile havalimanımız artan yolcu trafiğine çok daha rahat cevap verebilecek değerlendirmesinde bulundu.