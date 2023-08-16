Bakan Uraloğlu’ndan gençlere önemli mesajlar

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI



Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan stajyer öğrenci Mümine Koçak'ın bakan olduğunda ne hissettiği konusunda sorduğu soruya Uraloğlu, bakan olunca şükrettiğini ve hiçbir gayret ve emeğin asla karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Karabük Üniversitesinde Raylı Sistemler Mühendisliği okuyan bir öğrencinin, raylı sistemler mühendisliği ve raylı sistemler teknolojilerine yönelik yatırımlarının ve bu alanda geleceğe yönelik fikirlerinin ne olacağı konusundaki soruya Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Devlet Demir Yollarının kuruluşundan bu yana birçok hizmeti gerçekleştirdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında da ciddi yatırımlar yapılmış. Daha sonrasında kara yolları taşımacılığına ağırlık vermişiz. AK Parti hükümetlerimizle beraber özellikle son 21 yılda demir yollarında ciddi önem verdik ve kaynak ayırmaya başladık. Yaklaşık 11 bin kilometre olan 14 bin kilometrelere getirdik. Nerdeyse mevcudu sil baştan yaptık. Gerek elektrikli gerekse sinyalli hale getirdik. Avrupa'da 6. dünyada 8. hızlı tren işletmecisi bir ülke haline getirdik. 11 ilimizi yüksek hızlı trenle (YHT) tanıştırdık. İlk etapta 2028 hedefleri ve Cumhurbaşkanımızın görev süresi içinde yapacağımız şeyler. Yaklaşık demir yollarını 18-19 bin kilometrelere kadar uzunluğunu artıracağız. 2053'e kadar yaklaşık 52 ilimizi demir yoluyla YHT ile tanıştıracağız. Türkiye'de hedefimiz yurt içinde yük taşımacılığında kara yolunun payını düşürüp demir yolunda yük tarafını geliştireceğiz. Orta Asya'dan Londra'a giden Orta Koridor'u geliştireceğiz."

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Nazife Bardak, bakan olarak bir idealleri olup olmadığını sorması üzerine Uraloğlu, "Bizim inancımızda yoldaki dikeni kaldırmak vardır ve tam da bu işi yapıyoruz. İşimizi adam gibi yaparsak bu sorumluluğu ve görevimizi layıkıyla yerine getirmiş olacağız. Bu vesileyle ahiretimizi imar etmiş olacağız, esas bizi motive eden taraftır. Bunun bize vermiş olduğu gurur, şeref, onur var. Onları layıkıyla taşıyacağız ve sizlere memleketimize hizmet edeceğiz." dedi.

Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Metin Seçkin Öztürk, çok yüksek hızlı trenin Türkiye'ye ne zaman geleceği konusundaki sorusuna Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında süper hızlı trenle diye bir proje çalışmalarına başladıklarını, trenin saatte 380 kilometre hızda ve iki durağı olacağını bildirdi.

Uraloğlu, bu trenin yapılmasıyla İstanbul-Ankara arasının 80 dakikaya ineceğine işaret ederek, dünyada ne varsa Türkiye'ye getireceklerini ve vatandaşların kullanımına sunacaklarını ifade etti.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Bölümü öğrencisi Mert Atılgan, Türkiye'nin yarım ada ülkesi olarak yolcu taşıyan yolcu gemisi olmadığını bu konuda yapacakları bir çalışma olup olmadığını sorması üzerine Uraloğlu, bunun tamamen arz talep meselesi olduğunu dile getirdi.

Bugün deniz yolculuğuna talebin olmadığını anlatan Uraloğlu, bu alanın turistik amaçlı kullanıldığını ve yük taşımacılığına döndüğünü belirtti.

Uraloğlu, deniz yolunda yolcu taşımada, kısa mesafeli taşımalarda (İstanbul ve Mudanya taşımalar gibi) talebin olduğunu bildirerek, orda da öncesinde devletin şuanda da özel sektörün bu işi yaptığını söyledi. Uraloğlu, deniz yolcuğu için bir talep olursa üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.

Soruların ardında Uraloğlu, Bakanlığının yaptığı çalışmaları yerinde görmeleri için kura belirledikleri 15 öğrenciyi Çanakkale'ye ve 15'ini de İstanbul'a olmak üzere 30 öğrenciyi bu illerdeki projeleri gezdireceklerini söyledi.

Öğrenciler etkinlik alanında çekilen kurayla belirlendi. Bakan Uraloğlu, genç meslek adayı stajyerlerle birlikte sohbet sonrası selfi çektirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünya düzeni yeniden kuruluyor. Kurallar yeniden yazılıyor. Ekonomik sistem yeniden şekilleniyor. Bunun yanında uluslararası güç dengeleri de değişiyor. Özellikle yakın çevremizde yaşanan savaşlar kartların yeniden karıldığını gösteriyor. O yüzden eğitim kariyerinize önem gösterin. En küçük bilgi kırıntısını es geçmeyin. Günümüz koşullarında nitelikli insan, bilgiyi üreten, kullanan ve teknolojiye dönüştürebilen insandır. Nitelikli insan; kökü mazide, gözü atide, aydın insandır. Nitelikli insan toplumlarının geleceğini, bu toplumlar da dünyanın geleceğini şekillendirir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde gerçekleştirilen "Ulusal Staj" programı kapsamında stajyer gençlerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen programda Bakan Uraloğlu, önce ailenin önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, "Toplumu ayakta tutan temel öğelerden biri de ailedir. Sizleri büyütüp bugünlere getiren, sizleri en iyi şekilde yetiştiren anne ve babalarınızın, ailelerinizin kıymetini bilin. Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu, babalarınızın birer çınar olduğunu ve onların gölgesinde huzura kavuşacağınızı unutmayın. Aile bağlarınızı her daim diri tutun. Ananızın babanızın hayır duasını alın" diye konuştu.