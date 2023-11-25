Bakan Uraloğlu’ndan kış lastiği uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Aralık 2023-1 Nisan 2024 tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanma zorunluluğunun olduğunu belirtti.

Sürücüleri uyaran Bakan Uraloğlu, "Kış şartlarına uygun olmayan ve kış lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayalım. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım. Araçlarımızda; zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibi iseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyelim. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım. Karla mücadele araçlarına fazla yaklaşmayalım, gerekmedikçe sollama yapmayalım. Ayrıca 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastikler; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ve sürelere ilişkin düzenlemelerin ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınmak suretiyle ilgili valiliklere bırakıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2023 yılında 2 bin 568 lira tutarında trafik idari para cezası uygulanacağını ve sürücülere ise 10 ceza puanı verileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, denetlemelerin; bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim yetkilileri tarafından yürütüleceğini kaydetti.

BAKANLIK EKİPLERİ HAZIR

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın 'turuncu ekipleri', kar ve buzlanmayla mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Karayolları Genel Müdürlüğü, kış mevsiminde yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı kar mücadelesi çalışmalarında toplam 68 bin 726 kilometrelik yol ağında; 448 kar mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirecek. Çalışmalarda kullanılmak üzere 687 bin ton tuz, 427 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Ayrıca, yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 kilometre kar siperi yapıldı.

ANLIK TRAFİK AKIŞI İZLENİYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele merkezlerinde ise; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik, monitörler üzerinden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1480 karla mücadele aracı kameralarla, 5 bin karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanıyor.