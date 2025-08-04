Bakan Uraloğlu’ndan uyarı… Uçaklarda powerbank tehlikesine dikkat!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul–Seul seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağında yaşanan olayın ardından uçuş emniyetine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Kazakistan hava sahasında seyir halindeki Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun taşınabilir şarj cihazını (powerbank) koltuk arasına düşürmesi ve cihazın koltuk aralığından çıkarılamaması nedeniyle uçağın İstanbul'a dönmesi, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdi." dedi.

"TAŞINABİLİR ELEKTRONİK CİHAZLARLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA TİTİZLİKLE UYULMASI GEREKİYOR"

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturduğunu hatırlatarak, "Uçakta taşınan elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZLARININ UÇUŞTA KULLANILMASININ YASAKLANMASI YÖNÜNDE TAVSİYEDE BULUNDUK"

Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu meydana gelen yangın olayını da anımsatan Bakan Uraloğlu, "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla havayolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk." açıklamasında bulundu.