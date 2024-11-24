Bakan Uraloğu: Yusufeli Yolları’nı 2 yılda 929 bin araç kullandı

YUSUFELİ YOLLARI 39 TÜNEL, 19 KÖPRÜ VE VİYADÜK İLE HİZMET VERİYOR

Yusufeli Barajı kapsamında bir bölümü sular altında kalan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerlerine ulaşım sağlanabilmesi için inşa edilen Yusufeli Yolları'nın bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "3 kesim halinde tam 69,2 kilometre uzunlukta inşa ettiğimiz projemiz 56,7 kilometrelik kesiminde 39 tünel, 3,6 kilometrelik kesiminde ise 19 köprü ve viyadük ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Proje kapsamında bölgedeki yerleşkelerin yola bağlantısını sağlayan 5 farklı seviyeli ve 12 hemzemin olmak üzere 17 kavşak bölgede ulaşımı kolaylaştırıyor." şeklinde konuştu.