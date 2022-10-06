Bakan Varank: 40 tonun üzerinde yıllık altın imalatımız var

"TÜRKİYE'Yİ KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE KALKINDIRMANIN DERDİNDEYİZ"

Bakan Mustafa Varank, Istanbul Jewelry Show fuarının açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa ve Amerika'da resesyonun konuşulduğu bir dönemde İstanbul'da aynı anda iki fuarı açtıklarını belirterek, ekonomik anlamda canlılığın devam ettiğini ifade etti.

Varank, kuyumculuk sektöründe Türkiye'nin yoluna dolu dizgin devam ettiğini belirterek, "Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yereldeki kuyumculuk sektörü, altın, tasarım alanındaki projeleri destekliyoruz. Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük kuyumculuk sanayi sitesini inşa ettik. Oraya bir tasarım merkezini, Avrupa Birliği'yle beraber kurduk. Trabzon'da yerel üreticileri destekleyen bir projeyi yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Kuyumculuk, takı, tasarım alanında firmaların çok başarılı olduğuna işaret eden Varank, "Eskiden bizim firmalarımız, İtalyanların tasarımlarından esinleniyorlardı. Şimdi yabancılar gelip bizim firmalarımızın, ustalarımızın tasarımlarından etkileniyorlar. Bu da sektörün geldiği noktayı göstermesi açısından önemli" ifadelerini kullandı.

Varank, geçen sene 6 milyar dolar olan sektör ihracatının bu sene aşılacağına işaret ederek, "Tabii bunun ham madde tarafı da önemli. 2002 yılında ülkemizde bir gram bile altın çıkarılmıyordu. Toprağın altında bu değerler yatıyordu. Şu anda 40 tonun üzerinde yıllık altın imalatımız var. Yerin altından bunu çıkarıp değer olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Yeni yatırımlar orada da devam ediyor. Orada da iyi gelişmeler olacak" dedi.

Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdinde olduklarını aktaran Varank, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Bizim formülümüz belli, bunun için de iş dünyasıyla, emekçi kardeşlerimizle el ele verip çalışıyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Mücevher fuarımız inşallah bol bereketli kazançlara kapı açacak. Biz tüm İstanbul'u, Türkiye'yi mücevher fuarına bekliyoruz. Gelsinler, görsünler. 4 gün boyunca fuarımız devam edecek" açıklamasını yaptı.